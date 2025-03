V Stropkove odovzdali 14 nových nájomných bytov

Stropkov 1. marca (TASR) - Od začiatku marca sa do nových mestských bytov v Stropkove môžu sťahovať noví nájomníci. Samospráva odkúpila novostavbu bytovky na Chotčanskej ulici od súkromného investora, ktorý ju dokončil ešte v minulom roku. TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák.



Na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva odobrili poslanci podanie žiadosti o kúpu prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a po jej schválení a prevode stavby do vlastníctva mesta pridelila jednotlivé byty ich novým nájomníkom Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie.



"V polovici minulého roka sme odovzdávali 22 nových mestských bytov na ulici Hrnčiarskej, teraz získajú nový domov ďalší nájomníci na ulici Chotčanskej. Som veľmi rád, že sa nám darí rozširovať možnosti mestského nájomného bývania v Stropkove a v tomto smere chystáme aj ďalšie projekty. V novom bytovom dome sa nachádza 14 bytov, z toho jeden jednoizbový, päť dvojizbových a osem trojizbových. Jednotlivé výmery sa pohybujú od 35 do 70 štvorcových metrov," priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Bytovka sa nachádza mimo centra mesta, v lokalite s rodinnými domami. Celková výška investície na kúpu bytov, technickej vybavenosti a pozemkov pod stavbou predstavuje 1,55 milióna eur. Financovaná je z úveru ŠFRB a dotácie z ministerstva dopravy. Vlastné zdroje mesta na kúpu dosiahli necelých 40.000 eur.



V závere minulého roka dokončila samospráva projektovú dokumentáciu na komplexnú rekonštrukciu obchodného domu Mier. V súčasnosti prebieha územné konanie stavby a v tomto roku by chcelo mesto požiadať o úver zo ŠFRB na výstavbu bytov, pričom z vlastných zdrojov je naplánovaná v rámci rozsiahlej investície komplexná rekonštrukcia fasády i priľahlého územia s výstavbou nového parkoviska.



"Verím, že v blízkej budúcnosti tam vznikne atraktívne rezidenčné centrum s obchodnými prevádzkami a 34 novými nájomnými bytmi, ktoré vzniknú v niekdajších priestoroch knižnice, reštaurácie Delta a v nadstavbe celej budovy," uzavrel primátor.