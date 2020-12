V Stropkove ostanú školy zatvorené, zhodla sa radnica i riaditelia

Stropkov 8. decembra (TASR) – Školy v meste Stropkov ostanú zatvorené. Zhodli sa na tom zástupcovia vedenia mesta i riaditelia troch základných a jednej Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v jeho pôsobnosti na utorkovom pracovnom stretnutí. Ako TASR informoval hovorca mesta Peter Novák, hlavnou témou rokovania bola aktuálna pandemická situácia v Stropkove a s tým súvisiaca otázka prípadného otvárania jednotlivých škôl aj na druhom stupni, podmienená antigénovým testovaním žiakov, ich rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov.



"Na základe dostupných informácií ohľadne vývoja situácie v meste a okrese Stropkov, počtu infikovaných osôb, ale aj zmätočných a neustále sa meniacich usmernení predstaviteľov Ústredného krízového štábu prítomní jednomyseľne skonštatovali, že k experimentu otvoriť školy aj na druhom stupni len po vykonaní antigénového testovania nie je možné pristúpiť," uvádzajú vo svojom vyhlásení zástupcovia mesta a škôl.



Vzhľadom na to, že mesto má reálne skúsenosti z dvoch kôl celoplošného testovania obyvateľov, si podľa nich uvedomujú náročnosť celého procesu.



"Samotnému testovaniu predchádza náročná logistika, požiadavky na odborný personál a po ňom vyvstávajú ďalšie nevyhnutné povinnosti súvisiace napríklad s likvidáciou nebezpečného biologického odpadu – všetko kroky, ktoré počas celoplošného testovania zabezpečovali Ozbrojené sily SR. Pri takto nastavených podmienkach by celú operáciu bolo s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhnutné zopakovať aj po vianočných prázdninách," konštatujú zástupcovia mesta a škôl.



Ako tvrdia, uvedomujú si vážnosť situácie i skutočnosť, že Slovensko je krajinou s najdlhšie zatvorenými školami v celej Európe. S plnou zodpovednosťou však konštatujú, že ak má byť prípadná zmena vyučovacieho procesu z dištančnej na prezenčnú formu podmienená vykonaním antigénového testovania žiakov, ich rodičov, učiteľov a ďalších zamestnancov škôl, do Vianoc to v ich podmienkach nebude možné uskutočniť.



"Školy sa tak budú môcť otvoriť až po vianočných sviatkoch, a to s jednoznačnými a racionálnymi pravidlami a veríme, že aj po zlepšení celkovej pandemickej situácie na Slovensku," tvrdia vo vyhlásení primátor Stropkova Ondrej Brendza, vedúci Odboru školstva a kultúry MsÚ Tibor Kubička, riaditeľka Základnej školy (ZŠ) na Hrnčiarskej ulici Daniela Vatraľová, riaditeľ ZŠ na Mlynskej ulici Peter Gombár, riaditeľ ZŠ na Konštantínovej ulici Róbert Jankanič a riaditeľ ZUŠ F. Veselého Miloslav Cimbala.