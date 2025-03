V Stropkove otvoria novú mestskú knižnicu za takmer 160.000 eur

Stropkov 19. marca (TASR) - Mesto Stropkov otvorí novú mestskú knižnicu. Predtým sídlila vo viacúčelovej budove obchodného domu. Ako TASR informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák, samospráva v súčasnosti pripravuje projekt komplexnej jeho obnovy vrátane výstavby 34 nových nájomných bytov a pre knižnicu bolo potrebné nájsť vhodnejší priestor.



Prevádzku knižnice podľa jeho slov v poslednom období komplikoval zlý technický stav budovy a jedným z dlhodobých nedostatkov bol aj chýbajúci bezbariérový prístup do knižničných priestorov, keďže bola umiestnená na druhom nadzemnom podlaží bez výťahu.



"Priamo na mestskom úrade v jeho nedokončenej časti sa nachádzal roky nevyužívaný dostatočne veľký priestor a po jeho úpravách sme vytvorili krásne prostredie pre novú knižnicu. Kedysi sa tam uvažovalo s obradnou miestnosťou, neskôr boli plány zriadiť tam rokovaciu sálu, roky však plynuli a rozľahlé priestory v stave hrubej stavby slúžili len ako skladisko nepotrebných vecí," uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Do prípravy projektu sa pustili ešte v roku 2021, po spracovaní dokumentácie hľadali zdroje na financovanie rozsiahlych stavebných úprav i vybavenia novej knižnice. "V roku 2023 sme boli úspešní vo výzve ministerstva investícií vyhlásenej okresným úradom určenej pre najmenej rozvinuté okresy a na stavebné úpravy sme získali 100.000 eur. Celá prestavba stála bezmála 160.000 eur a časť z nej sme tak financovali z vlastných zdrojov," zhrnul Brendza s tým, že stavebné práce realizovali vo vlastnej réžii prostredníctvom mestského podniku Služba.



Priestory budúcej knižnice boli dispozične zmenené, inštalovali tam nové rozvody elektriny a kúrenia, zabezpečené bolo moderné multimediálne vybavenie, vybudovali nové sociálne zariadenia pre verejnosť. Veľkou výhodou bude aj lepšia dostupnosť knižnice "priamo z ulice" pre mamičky s deťmi i pohybovo znevýhodnených čitateľov.



"V závere uplynulého roka sme celý projekt investične dokončili zabezpečením nového nábytkového vybavenia a ďalšieho príslušenstva. Na tento účel sme opäť získali prostriedky v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov vo výške takmer 80.000 eur," doplnil primátor.



Starú knižnicu definitívne zatvorili v polovici decembra minulého roka. Nasledovalo jej sťahovanie do nových priestorov a revízia knižničného fondu. Knižnica v súčasnosti disponuje takmer 17.000 publikáciami. "Naša knižnica sa stane atraktívnym a dovolím si povedať multifunkčným priestorom na relax i vzdelávanie. Je priam symbolické, že sa tak stane na 120. výročie od vzniku prvej knižnice na území Stropkova," uzavrel primátor. Slávnostné otvorenie novej knižnice sa uskutoční v piatok (21. 3.).