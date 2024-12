Stropkov 20. decembra (TASR) - V Stropkove prvýkrát pripravili trojdňové vianočné remeselné trhy na námestí. Kultúrny program je naplánovaný na piatok a sobotu (21. 12.). Ako TASR informoval hovorca mesta Peter Novák, predvianočné jarmoky začali v meste organizovať v roku 2007 a tento rok sa uskutoční už ich 16. pokračovanie.



"Predĺžením vianočných trhov na tri dni reagujeme na požiadavky verejnosti a veríme, že aj týmto krokom znásobíme príjemnú vianočnú atmosféru v meste," priblížil vedúci odboru školstva a kultúry mestského úradi Tibor Kubička s tým, že ak sa novinka ujme, budú v tomto koncepte pokračovať aj v budúcnosti.



Kultúrny program vianočných remeselných trhov sa začína v piatok aj v sobotu o 17.00 h. Predaj na trhoch bude prebiehať od 9.00 do 18.00 h, stánky s občerstvením budú otvorené do 20.00 h.



Výrobky budú ponúkať aj keramikári, rezbári, výrobcovia textilu, vianočných oblátok, rôznych ekologických produktov a aj včelári či bylinkári. "Po vyše piatich rokoch bude na trhoch možné kúpiť aj živého kapra. V ponuke budú aj výrobky klientov Domu detí Božieho milosrdenstva a seniorov z Nového domova," doplnil Kubička.



Gymnazisti pripravili charitatívnu akciu Vianočné dobrobalíčky plné prekvapení, z ktorej výťažok poputuje na nevyhnutné rehabilitačné pobyty pre jednu zo stropkovských rodín so zdravotne postihnutým dieťaťom. Pre detský domov vo Svidníku bude v sobotu organizovaná zbierka šatstva a hračiek.



Charitatívny rozmer bude mať aj Primátorský punč. "Výťažok z dobrovoľných príspevkov odovzdáme tunajšiemu OZ Autikon, ktoré sa venuje osobám s poruchou autistického spektra. Pre toto združenie sme sa rozhodli aj v rámci benefície z koncertu Vianočný čas. V tomto roku sme preň v uplynulom týždni vyzbierali zhruba 1600 eur," dodal Kubička.



Dobročinnú akciu chystajú aj otužilci z klubu Ondavské utopence. V sobotu popoludní budú predávať kapustnicu a celá tržba bude venovaná malej Lenke, ktorá po mozgovej obrne potrebuje rehabilitačné cvičenia.