V Stropkove rekonštruujú kostolnú vežu a sprístupnia ju verejnosti

Stropkov 18. mája (TASR) - Mesto Stropkov v spolupráci s rímskokatolíckou cirkvou vstupujú do finálnej fázy rekonštrukcie renesančnej veže Sanktuária Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej, ktorej cieľom je sprístupniť túto najvýznamnejšiu a zároveň najvyššiu stavbu v regióne verejnosti. V uplynulých dňoch podpísali so zhotoviteľom prác zmluvu o dielo a do samotnej realizácie by sa mali pustiť počas tohto týždňa. TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák.



"Dovolím si povedať, že z hľadiska propagácie našej histórie a rozvoja cestovného ruchu ide o jednu z najvýznamnejších akcií uplynulých rokov. Myšlienkou sprístupnenia veže sme sa začali zaoberať už krátko po komunálnych voľbách v roku 2014, keď som nastúpil do funkcie. Nasledujúce roky sme sa venovali samotnej príprave a celý proces nebol jednoduchý. Od začiatku sme úzko spolupracovali s krajským pamiatkovým úradom na čele s riaditeľkou Evou Semanovou, ktorá nám bola veľmi nápomocná," uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Ocenil tiež ústretovosť predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi, konkrétne arcibiskupa Bernarda Bobera a dekana Miroslava Kyšeľu, bez ktorých by podľa jeho slov tento projekt určený širokej verejnosti nebolo možné uskutočniť.



V roku 2017 realizovali archeologický výskum, ktorý bol podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie. Následne hľadali zdroje financovania. Celková výška investície dosiahne 145.000 eur a financovať ju budú z dotácie vo výške 60.000 eur poskytnutej v rámci výjazdového rokovania vlády SR v minulom roku, zvyšných 85.000 eur poskytne mesto z vlastných prostriedkov.



Rekonštrukcia sedempodlažnej, 45 metrov vysokej veže bude zahŕňať predovšetkým interiérovú obnovu. Vymenené budú vchodové aj ostatné vnútorné dvere, opravené kamenné točité schodisko a vymenená elektroinštalácia i osvetlenie. Oprava sa dotkne aj príslušenstva vežových hodín, nové budú drevené schodiská vedúce na horné podlažia a obnovený aj ochoz veže. V objekte postavenom na prelome 16. a 17. storočia mali byť po rekonštrukcii vytvorené aj malé muzeálne expozície.



"Urobili sme pomyselný posledný krok a môžeme začať rekonštruovať. Verím, že do konca roka veža privíta prvých návštevníkov," dodal primátor.