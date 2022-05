V Stropkove sa uskutoční jubilejný ročník bežeckého podujatia

Stropkov 6. mája (TASR) - Po dvojročnej prestávke sa v nedeľu (8. 5.) v Stropkove uskutoční jubilejný 40. ročník bežeckého podujatia - Stropkovskej dvadsiatky a rovnako aj deviaty ročník kratšieho behu Stropkovská desiatka. Pre najmenších športovcov pripravili organizátori Detský beh pre mamičky. Mesto o tom informuje na svojej webstránke.



"Naše preteky sú známe kvalitným zázemím pre bežcov a celkovo prajnou atmosférou. Každoročným štandardom sa stala aj príjemná regenerácia po pretekoch v krytej plavárni so saunovým svetom nachádzajúcej sa v základnej škole (ZŠ) na Konštantínovej neďaleko cieľa," priblížil predseda stropkovského klubu bežcov Štefan Kmiť.



Naposledy v hlavných kategóriách bežalo 174 vrcholových i rekreačných bežcov, čo bol historický rekord v účasti. Z roka na rok pribúda podľa Kmiťa aj domácich športovcov. Tunajší polmaratón je v tomto roku zaradený do Bežeckého pohára Slovenského atletického zväzu 2022.



Preteky štartujú v nedeľu o 11.00 h. Trasy oboch behov sa začínajú aj končia na Námestí SNP. Certifikovaná polmaratónska trať smeruje zo Stropkova cez Chotču do Bukoviec a späť, obrátka desaťkilometrového behu je na polceste v Chotči. Registrovať sa je možné v deň štartu na Námestí SNP.



Začiatok Detského behu pre mamičky na malom okruhu okolo námestia bude nasledovať po odštartovaní hlavných pretekov.