V Stropkove sa začína jarmočný týždeň

Stropkov 28. júla (TASR) - Vyvrcholením kultúrneho leta v Stropkove bude víkend od 1. do 3. augusta, keď sa uskutoční hlavný program 29. ročníka Stropkovského jarmoku. Počas týždňa mu predchádza množstvo sprievodných podujatí. TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák.



„Uplynulú nedeľu (27. 7.) sa uskutočnil koncert gitarového Dua Farsa pri kaštieli, utorkový (29. 7.) podvečer bude patriť vernisáži výtvarníka Jaromíra Hybeľa, o deň neskôr 30. júla otvorí svoju výstavu aj akademický maliar Milan Karaman. Od utorka do štvrtka (31. 7.) bude prebiehať medzinárodný maliarsky plenér, ktorý vyvrcholí vo štvrtok poplenérovou výstavou. Divadelné leto obohatí v utorok repríza komédie Ale, ale, pani Plukovníková v podaní súboru Ondavan,“ priblížil vedúci odboru školstva a kultúry Mestského úradu v Stropkove Tibor Kubička. Súčasťou športového programu bude aj futbalový turnaj žiakov do 15 rokov Memoriál Alojza Lehockého.



Slávnostné otvorenie jarmoku je naplánované na piatok (1. 8.) o 16.00 h. Hlavný hudobný program odštartuje vystúpením Ľudovej hudby Stana Baláža, predstavia sa aj klienti Domu detí Božieho milosrdenstva a folkloristi zo Stropkovčana.



„Žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy Františka Veselého si pre stropkovské publikum tento rok pripravili koncert s názvom Ďakujeme za hudbu venovaný nesmrteľným hitom skupiny ABBA. Večer vyvrcholí vystúpeniami Štefana Šteca s kapelou Fajta a vychádzajúcim hviezdam zo skupiny Sám sebou. Piatok zakončí Replay Band s výberom slovenských a svetových hitov,“ doplnil Kubička.



Sobota (2. 8.) prinesie pestrú zmes žánrov - od folklóru až po rock a disko. Headlinermi večera budú Komajota a legendárny David Koller, bývalý frontman českej kapely Lucie. Večer zakončí video diskotéka DJ Kráľa s moderátorom Daliborom Bírom.



Návštevníkov čaká vyše 200 predajných stánkov s občerstvením, remeselnými výrobkami a so spotrebným tovarom. V Uličke remesiel svoje umenie predvedie viac ako 50 remeselníkov z rôznych kútov Slovenska.



„Stropkovský jarmok nie je len sviatkom mesta, ale aj stretnutím generácií, komunitným zážitkom a silným kultúrnym odkazom. Všetkých srdečne pozývam na najväčšiu letnú udalosť Stropkova - pripravili sme program, ktorý spája tradíciu s modernou a ponúkne zážitky pre celú rodinu,“ uviedol primátor Ondrej Brendza.



Z dôvodu konania podujatia budú v meste platiť dopravné obmedzenia. Tranzitná nákladná doprava bude presmerovaná cez mestskú časť Bokša, osobná doprava bude vedená po vyznačených obchádzkových trasách.



Podujatie v tomto roku podporila národná agentúra na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel.