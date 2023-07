V Stropkove spoznali budúcu podobu historického námestia s hradom

Stropkov 3. júla (TASR) - Stropkovská samospráva vyhodnotila v uplynulých dňoch architektonickú súťaž nazvanú Námestie s mestským hradom Stropkov - IV. etapa revitalizácie Námestia SNP. Vyhlásená bola v závere januára tohto roka a uchádzači mohli svoje návrhy prihlásiť do konca mája. TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák.



"Naším dlhodobým zámerom je komplexná revitalizácia priestranného centrálneho námestia, ktorá sa vďaka súťaži dostala do finálnej fázy. Archeologicko-historický výskum vytvoril podklad pre zapojenie komplexu zaniknutého hradu do priestorovej štruktúry centrálneho verejného priestoru, ktorý v Stropkove roky čakal na celkovú revitalizáciu," uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Komplexná obnova námestia a zviditeľnenie mestského hradu má podľa jeho slov prispieť k prilákaniu návštevníkov a turistov do mesta, k vytvoreniu kvalitného spoločenského, zhromažďovacieho a oddychového miesta pre obyvateľov mesta a zhodnotenia málo známych historických aspektov mesta Stropkov.



Do súťaže bolo prihlásených deväť návrhov, z toho dva z Českej republiky. "Porotu najviac presvedčil návrh od spoločnosti uncut Praha, ktorého autormi boli Nikoleta Slováková, Ján Sulzer, Rudolf Nikerle, Kryštof Jireš a Laura Lukáčová," doplnil Novák.



Porota sa jednomyseľne zhodla, že víťazný návrh najlepšie reagoval na požiadavky súťaže. "Skrýva veľký potenciál a je flexibilný, čo sa týka ďalšej modifikácie podľa požiadaviek zadávateľa. Rešpektuje súčasné požiadavky na udržateľnosť zachytávanie vody v území. Napriek svojmu rozsahu návrh nepôsobí dominantne, ale vytvára piedestál už stávajúcim historickým objektom. Zelený ostrov v strede námestia je príjemným protipólom jeho tvrdej a otvorenej severnej časti a rešpektuje súčasné požiadavky na udržateľnosť, ako aj narábanie s vodou v území," vysvetlil predseda poroty Matej Grébert.



"Už teraz hľadáme zdroje na realizáciu projektu. Čakajú nás konzultácie s autorkami víťazného návrhu a jeho prípadné pripomienkovanie. Výsledkom bude pretavenie idey do stavebnej dokumentácie a následne spoznáme výšku nákladov na realizáciu," dodal Brendza.