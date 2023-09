V Stropkove v Parku zvierat je najväčší záujem o zajace a činčily

Stropkov 24. septembra (TASR) - Stropkovský Park zvierat ponúka návštevníkom približne 80 kusov a 36 druhov zvierat. Najväčší záujem je o zajace a činčily, ale i opice a papagáje ary. Ako pre TASR uviedol vedúci Parku zvierat Kamil Soóš, plánujú vybudovať nové voliéry a chovať v nich klokany a pštrosy.



"V našom Parku zvierat sa dajú vidieť hlavne menšie živočíchy, vo viváriu hady, ďalej napríklad jašterice a činčily. Máme tu nové jazierko s koi rybkami. Sú tu tiež opice, ovečky a kozy," povedal Soóš a doplnil, že k dispozícii je i detské ihrisko. Najväčší záujem majú návštevníci o spomenuté zvieratá, avšak zastavujú sa i pri papagájoch ara, ktoré rozprávajú.



Čo sa týka investícií, chceli by vybudovať nové voliéry, v ktorých budú mať klokany a pštrosy nandu. Hotové by mali byť počas budúcoročnej sezóny a pribudnúť by mali i ďalšie informačné tabule.



"Zvieratá sa u nás väčšinou kupujú, niektoré sa aj deponujú z iných zoologických záhrad, keď majú navyše nejaké počty s tým, že to nechcú predať, len to dajú sem," vysvetlil Sóoš a doplnil, že následne sa zvieratá vrátia a predajú inde. V Stropkove sa v parku o zvieratá starajú šiesti ľudia.



"Krmivo dovážame tak rôzne, aj ľudia nám dávajú, ale hlavne berieme od veľkých obchodných sietí. Je to odpad, ovocie a zelenina, ktoré nám dajú a nám to stačí," povedal.



Ako doplnil, v areáli parku je uvedené, čím sa môžu a čím nemôžu zvieratá kŕmiť. Ľudia si majú možnosť zakúpiť krmivo pri vstupe. "Aj s tým krmivom musí byť človek opatrný a nekŕmiť všetky zvieratá zaradom, lebo zbytočne sa to potom vyhadzuje," dodal Soóš.