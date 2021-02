V stropkovskej nemocnici zriadili odberové miesto

Stropkov/Svidník 11. februára (TASR) - V Nemocnici Svet zdravia Stropkov vzniklo vo štvrtok nové mobilné odberové miesto na testovanie na ochorenie COVID-19. Otvorené bude od pondelka do soboty v čase od 8.00 do 16.00 h, pričom obedňajšia prestávka bude v čase od 12.00 do 12.30 h. Nachádza sa pri hlavnom vstupe do nemocnice, testovanie záujemcov sa vykonáva z vonkajšieho priestoru. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



"Verejnosť sa môže nechať otestovať antigénovým testom alebo PCR testom. Na antigénové testovanie je potrebné objednať sa online vopred, a to prostredníctvom portálu www.korona.gov.sk. PCR testovanie je určené len pre samoplatcov, objednať sa môžu na webe súkromného laboratória," priblížila Fedáková.



Mobilné odberové miesto pri Nemocnici Svet zdravia Svidník je od stredy (10. 2.) otvorené v rozšírenom čase, a to od pondelka do soboty od 8.00 do 16.00 h, s obedňajšou prestávkou od 12.00 do 12.30 h. Aktuálne realizuje antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 pre vopred objednaných pacientov cez portál www.korona.gov.sk. Ďalej PCR testovanie pre pacientov objednaných cez regionálny úrad verejného zdravotníctva a PCR testovanie pre samoplatcov a testovanie na ochorenie COVID-19 prostredníctvom PCR kloktania rovnako pre samoplatcov.



Vakcinačné centrum nemocnice vo Svidníku sa od začiatku februára presunulo do nových priestorov na prízemí bloku B (vstup pri psychiatrickej liečebni). Prevádzková doba je od pondelka do piatka od 9.00 do 15.00 h, s obedňajšou prestávkou od 11.45 do 12.30 h.



"Na termín očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Nemocnici Svet zdravia Svidník sa môžu určené skupiny ľudí prihlásiť online prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk. Vo svidníckej nemocnici bolo dosiaľ zaočkovaných takmer 2000 oprávnených osôb," dodala Fedáková.