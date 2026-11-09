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V STU otvoria coworkingovú zónu pre študentov
Zóna Materiálovotechnologickej fakulty rozšíri možnosti študentov na spoločné stretávanie, spoluprácu a prácu v prostredí priamo v priestoroch fakulty.
Autor TASR
Trnava 9. novembra (TASR) - Materiálovotechnologická fakulta (MTF) Slovenskej technickej univerzity (STU) so sídlom v Trnave otvorí v pondelok popoludní coworkingovú zónu pre študentov. TASR o tom informovala Daša Šottníková z MTF STU.
„Nový priestor vznikol v zrekonštruovaných priestoroch fakulty a bude slúžiť ako zázemie pre študentov,“ uviedli z fakulty. Zóna rozšíri možnosti študentov na spoločné stretávanie, spoluprácu a prácu v prostredí priamo v priestoroch fakulty.
„Nový priestor vznikol v zrekonštruovaných priestoroch fakulty a bude slúžiť ako zázemie pre študentov,“ uviedli z fakulty. Zóna rozšíri možnosti študentov na spoločné stretávanie, spoluprácu a prácu v prostredí priamo v priestoroch fakulty.