V studniach v okolí rieky Slaná neevidujú prekročené hodnoty arzénu

Rožňava 21. augusta (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave naďalej priebežne monitoruje kvalitu studní pozdĺž rieky Slaná, ktorá je znečistená výtokom banských vôd z bane v Nižnej Slanej. Hygienici sledujú kvalitu 26 studní, ktoré sú obyvateľmi využívané na zásobovanie pitnou vodou, prekročené hodnoty arzénu úrad v žiadnej z nich neeviduje. Pre TASR to potvrdila regionálna hygienička Jana Hricková.



"V roku 2024 boli realizované tri cykly vzorkovania, posledné odbery sa uskutočnili v máji tohto roku, ďalší odber vzoriek je plánovaný v prvom septembrovom týždni. Prekročenie limitných hodnôt sledovaných ukazovateľov kvality pitnej vody arzén, kadmium, železo, sírany a vodivosť nebolo v poslednom uskutočnenom cykle vzorkovania zistené ani na jednom odbernom mieste," priblížila Hricková.



Na ôsmich odberných lokalitách v Brzotíne, Nadabule v Rožňave a v Tornali hygienici namerali nižšie hodnoty reakcie vody, ako je dolná hranica rozsahu limitných hodnôt pre tento ukazovateľ, zo zdravotného hľadiska však ide o nevýznamný výsledok. Päť vzoriek z lokalít Betliar, Čoltovo a Plešivec opakovane nevyhovelo v ukazovateli mangán. Podľa hygienikov ide o dlhodobý problém súvisiaci s geologickým podložím v daných lokalitách. Limitná hodnota ukazovateľa nikel bola prekročená v jednej vzorke v lokalite Rožňava - Nadabula, zdrojom kontaminácie vody niklom na tomto odbernom mieste sú podľa RÚVZ koncové časti domových rozvodov vody.



V súvislosti so znečistením Slanej vydali regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) v Rožňave a Rimavskej Sobote začiatkom augusta opatrenie, ktorým sa zakazuje lov a konzumácia rýb vylovených z vodného toku. Dôvodom sú výsledky laboratórnych vyšetrení realizovaných od septembra 2022 do júna tohto roka, ktoré preukázali, že v svalovine rýb sa zvyšuje koncentrácia arzénu.



"Na základe doterajších výsledkov monitorovania kvality studní možno súhrne konštatovať prakticky stabilnú situáciu vo vzťahu k znečisteniu rieky Slaná a vykonaným opatreniam. Limit zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, arzénu, nebol prekročený na žiadnom odbernom mieste ani v jednom z doteraz realizovaných monitorovacích cyklov, v tomto ukazovateli všetky doteraz odobraté vzorky vyhoveli požiadavkám na kvalitu pitnej vody," ubezpečila v reakcii Hricková.



Kontamináciu vody v rieke Slaná v dôsledku vytekania banských vôd zo železnorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná potvrdili na začiatku roka 2022. Výsledky prvotných rozborov vody preukázali prekročenú hodnotu železa, mangánu, síranov či výskyt arzénu. Na riešenie znečistenia rieky Slaná vyčlenila vláda začiatkom júna 1,5 milióna eur, s prvými prácami v podzemí sa začalo v druhej polovici júla. Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, vyhlásila vláda mimoriadnu situáciu.