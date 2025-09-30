< sekcia Regióny
V Stupave chytili kolobežkára, pri sebe mal vrecká s neznámou látkou
Vrecká s neznámou kryštalickou látkou odoslali na expertízne skúmanie.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Polícia v pondelok (29. 9.) večer na Agátovej ulici v Stupave zastavila 35-ročného muža na kolobežke, ktorý mal pri sebe sedem vreciek s neznámou kryštalickou látkou. Polícia preto začala trestné stíhanie pre neoprávnené prechovávanie omamnej a psychotropnej látky. Informovala o tom na sociálnej sieti.
Hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) si muža všimla, keď sa po spozorovaní polície pokúsil z miesta ujsť. „Muža sa pýtali, či má u seba veci pochádzajúce z trestnej činnosti, na čo odpovedal, že má dnes narodeniny a čo má pri sebe, je len pre jeho vlastnú spotrebu, nakoľko je sám užívateľom omamných a psychotropných látok,“ uviedla polícia. Dodala, že sedem igelitových vreciek s neznámou kryštalickou látkou muž dobrovoľne odovzdal.
Ako informovala polícia, muža následne previezli na policajné oddelenie. Vrecká s neznámou kryštalickou látkou odoslali na expertízne skúmanie.
