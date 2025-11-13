Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Stupave opravia poškodenú vozovku pri priecestí na Železničnej ulici

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Úplná uzávera cesty nastane v čase od 11.00 do 13.00 h.

Autor TASR
Bratislava/Stupava 13. novembra (TASR) - Mesto Stupava prostredníctvom zhotoviteľa bude v nedeľu (16. 11.) odstraňovať havarijný stav vozovky na zrušenom železničnom priecestí na Železničnej ulici. „Počas celého dňa bude premávka v danom úseku čiastočne obmedzená,“ upozornila samospráva na sociálnej sieti.

Úplná uzávera cesty nastane v čase od 11.00 do 13.00 h. „V uvedenom čase odporúčame vodičom využiť priľahlé komunikácie,“ informovalo mesto.

Pripomenulo, že povrch cesty po zrušenom železničnom priecestí dlhodobo poškodzovala ťažká stavebná technika, ktorá komunikáciu využívala. „Pri plánovanej oprave sa odstránia búchajúce koľaje a povrch vozovky bude opravený do bezpečného, prejazdného stavu,“ dodalo mesto.
