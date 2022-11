V Stupave sa do kampane Do školy na bicykli zapojilo denne 700 žiakov

Bratislava/Stupava 22. novembra (TASR) - Jednou zo 118 škôl, ktoré sa v druhej polovici októbra zapojili do kampane Do školy na bicykli, bola Základná škola (ZŠ) kpt. Jána Nálepku v Stupave. V období od 17. do 28. októbra prišlo do školy na bicykli v priemere 700 žiakov denne. Mesto Stupava o tom informuje na svojom webe.



"Maximálny počet dosiahol 743 detí za deň," oznámila samospráva výsledky za stupavskú školu.



Cieľom kampane Do školy na bicykli, ktorú organizuje občianske združenie Cyklokoalícia v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom dopravy a výstavby SR, je zlepšovať podmienky na bezpečné a komfortné dochádzanie do škôl po celom Slovensku pešo alebo na bicykli. Zároveň chce motivovať žiakov aj učiteľov, aby využívali tento zdravý a ekologický spôsob dopravy. V roku 2022 sa uskutočnil ôsmy ročník akcie.



Do polnoci 24. novembra možno ešte hlasovať za najpútavejšiu školskú propagáciu kampane.