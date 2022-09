V Stupave sú štyria kandidáti na primátora

Stupava 5. septembra (TASR) - V Stupave ašpirujú na post primátora v októbrových komunálnych voľbách štyria kandidáti. Vyplýva to z informácie o zozname uchádzačov, ktorí podali kandidátne listiny. Samospráva zoznam zverejnila na webe mesta, pripomína zároveň, že o registrácii rozhodne mestská volebná komisia, ktorá prvýkrát zasadne v stredu (7. 9.).



O post primátorky sa ako nezávislá kandidátka uchádza Hana Haldová, straníckymi kandidátmi sú Peter Novisedlák (Strana obcí a miest - SOM Slovensko), Marek Petráš (Sme rodina, Za ľudí) a Ján Rigler (Hlas-SD).



"Zapisovateľovi mestskej volebnej komisie boli v stanovej lehote doručené tiež kandidátne listiny 43 záujemcov o post poslanca v 16-člennom mestskom zastupiteľstve," dodala samospráva.



V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov - hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa mohli podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb.