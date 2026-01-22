< sekcia Regióny
V Stupave začali s prípravou obnovy Troyerovho námestia a okolia
Súčasťou zmien bude aj odstránenie najviac degradovanej časti budovy Troyerovej kúrie, pričom hlavná časť budovy zostane zachovaná.
Autor TASR
Stupava 22. januára (TASR) - Príprava revitalizácie verejného priestranstva pri Troyerovej kúrii a Mestskom kultúrnom a informačnom centre (MKIC) v Stupave sa začala. Na sociálnej sieti o tom informuje samospráva, ktorá pripomína, že cieľom projektu je vytvoriť moderný, zelený a príjemný verejný priestor pre oddych, kultúru aj spoločenské podujatia.
„Aby sme mohli územie kvalitne a bezpečne pretvoriť, je v tejto úvodnej fáze nevyhnutný odborný orez stromov a výrub. Predchádzala mu inventarizácia všetkých drevín a dendrologické posudky, ktoré potvrdili, že niektoré stromy sú choré, poškodené alebo nevhodne vysadené, či bránia realizácii projektu,“ uvádza mesto.
Avizuje následnú výsadbu 70 nových stromov. „Doplníme bohatú výsadbu krov, trvaliek a cibuľovín, pribudnú prvky na zadržiavanie dažďovej vody, nový mobiliár aj priepustné povrchy,“ deklaruje samospráva.
Upozorňuje zároveň, že súčasťou zmien bude aj odstránenie najviac degradovanej časti budovy Troyerovej kúrie, pričom hlavná časť budovy zostane zachovaná. „V tomto roku rátame s opravou strechy kúrie, čo je prvý krok k jej dôstojnej obnove,“ dodáva mesto.
