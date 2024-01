V Štúrove môžu cyklisti využívať novú cyklotrasu

Štúrovo 21. januára (TASR) - Cyklisti v slovensko-maďarskom pohraničí môžu využívať novú cyklotrasu na úseku Štúrovo a Chľaba. Vybudovaná bola v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Maďarsko, informovala štúrovská radnica.



Výstavba 17 kilometrov dlhej cyklotrasy v hodnote takmer 2,1 milióna eur bola ukončená v závere minulého roka. Na realizácii projektu Bike Paradise spolupracovali obec Ipolydamásd, mesto Štúrovo a Európske zoskupenie územnej spolupráce Ister Granum.



Úsek medzi Štúrovom a Chľabou je súčasťou medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 6. Cyklotrasa vedie cez katastrálne územie obcí Štúrovo, Kamenica nad Hronom a Chľaba. Na protipovodňových hrádzach Dunaja, Hrona a Ipľa bolo vybudovaných 6,5 kilometra cyklocesty, ďalšia časť bola vyznačená na miestnych komunikáciách nižšej kategórie a na cestách III. triedy.



Cyklotrasa vedie cez most spájajúci obce Chľaba a Ipolydamásd do Maďarska, kde sa napája na už vybudovaný úsek Ipolydamásd - Szob. Cyklisti sa po tejto trase dostanú až do Budapešti.



V rámci projektu vznikla aj úplne nová cyklotrasa na brehu rieky Ipeľ medzi obcami Ipolydamásd a Letkés na maďarskej strane. Nová cyklotrasa je nájazdovou trasou na EuroVelo 6. Starosta obce Ipolydamásd Ferenc Rományik je presvedčený, že prispeje k rozvoju turizmu v regióne. Výstavba nových cyklotrás v lokalite povodia rieky Ipeľ by mala pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.