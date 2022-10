V štvrtine obcí v Bratislavskom kraji je jediný kandidát na starostu

Bratislava 15. októbra (TASR) – V štvrtine z 89 obcí a miest v Bratislavskom kraji by mali byť v nadchádzajúcich samosprávnych voľbách istí víťazi. V 24 obciach, respektíve mestských častiach kandiduje na post starostu len jediný kandidát. Vo všetkých prípadoch ide o súčasných šéfov samospráv.



Najväčší počet obcí, 11, v ktorých je jediný kandidát na post starostu obce, je v okrese Senec (Boldog, Hamuliakovo, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Igram, Kaplna, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Nová Dedinka, Vlky). Je to viac ako tretina z 29 obcí v Seneckom okrese.



Z 25 obcí v okrese Malacky evidujú jediného kandidáta v deviatich obciach (Kostolište, Kuchyňa, Pernek, Plavecké Podhradie, Rohožník, Sološnica, Suchohrad, Veľké Leváre a Zohor).



Naopak, v okrese Pezinok a v rámci mestských častí Bratislavy sú to len dve samosprávy. V okrese Pezinok je jediný kandidát na starostu v obci Báhoň a Píla, medzi bratislavskými samosprávami v mestských častiach Jarovce a Vrakuňa.



Pokračovať v mandáte na čele obce by malo päť žien, súčasných starostiek obcí Sološnica, Hamuliakovo, Hurbanova Ves, Malinovo a Nová Dedinka.



V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov, hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra. Volebná kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom volieb.