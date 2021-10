V drevených chrámoch v Prešovskom kraji pribudli audiosprievodcovia

Prešov 11. október (TASR) – Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska zatraktívnila v tomto roku viaceré miesta záujmu návštevníkov, ako sú napríklad hrady a drevené chrámy Prešovského kraja.



V štyroch z nich pribudli audiosprievodcovia. V súčasnosti finišuje so značením turistickej trasy Svätomariánskej púte – Svetlo z východu. TASR o tom informoval František Baláž z KOCR Severovýchod Slovenska.



„V polovici leta sme spustili projekt Hradná cesta, v rámci ktorého odmenami motivujeme, ale hlavne informujeme turistov o možnosti navštíviť hrady v Prešovskom kraji. Do projektu sme celkovo zapojili 17 hradov a zrúcanín od východu na západ," uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



Zároveň pripravili v tomto roku pre štyri drevené cerkvi – Brežany, Jalová, Jedlinka, Vyšný Komárnik, kompletného audiosprievodcu v štyroch jazykoch. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Horný Zemplín a Horný Šariš zabezpečí pre tento projekt tiež potrebnú infraštruktúru v podobe audioprehrávačov. V roku 2022 by mohli pribudnúť audiosprievodcovia v ďalších chrámoch, keďže v Prešovskom kraji sa ich nachádza viac ako 30.



KOCR Severovýchod Slovenska vypravovala aj počas tohtoročnej letnej sezóny turistický autobus Horný Zemplín na trase Medzilaborce – Svidník. Lákadlom bolo napríklad Dedinské múzeum Driečna či Miniskanzen rusínskej dediny. Celkovo štartoval autobus dvadsaťkrát.



V spoluprácu so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) a Ministerstvom dopravy a výstavby SR vypravovala KOCR Severovýchod Slovenska letné vlakové spojenia, ktoré sa v Prešovskom kraji týkali štyroch liniek, a to konkrétne trás Spišská Nová Ves – Levoča, Prešov – Banská Bystrica, Prešov – Stará Ľubovňa a Prešov – Stakčín.



V súčasnosti KOCR Severovýchod Slovenska finišuje so značením turistickej trasy Svätomariánskej púte – Svetlo z východu, ktorá vedie po turistických a cykloturistických trasách.



„Značenie sa realizuje medzi štyrmi najvýznamnejším pútnickými miestami, ktoré sú zasvätené mariánskemu kultu – Ľutina, Levoča, Litmanová a Gaboltov. Medzi týmito pútnickými miestami pribudne na 270 kilometroch približne 80 turistických tabúľ," doplnil Baláž.



V Humennom sa v súčasnosti uskutočňuje osádzanie 26 kusov parkových lavičiek, 13 oblúkových stojanov na bicykle, 13 odpadkových košov a troch drevených informačných tabúľ. V Snine pribudne desať cyklostojanov. Do konca roka 2021 bude v Bardejove k dispozícii obnovený skejtpark nachádzajúci sa na Toplianskej ulici. Spolu s OOCR Šariš Bardejov zabezpečuje KOCR Severovýchod Slovenska obnovu lavičiek, stolov, altánkov a prekážok. V projekte je tiež vybudovanie nových prvkov.