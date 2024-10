V štyroch obciach Trnavského kraja si volili nových starostov

Trnava 6. októbra (TASR) - V štyroch obciach Trnavského samosprávneho kraja si obyvatelia v sobotných (5. 10.) doplňujúcich komunálnych voľbách volili nových starostov. Ide o obce Hviezdoslavov, Malá Mača, Dvorníky a Zvončín.



V obci Hviezdoslavov v okrese Dunajská Streda uspel podľa neoficiálnych výsledkov František Kavecký (nezávislý kandidát), ktorý kandidoval ako jediný. Voľby sa uskutočnili po tom, ako sa vzdal svojej funkcie predchádzajúci starosta po zvolení za poslanca Národnej rady SR. TASR to potvrdila zapisovateľka miestnej volebnej komisie Zdenka Danielová.



Súpera nemal ani Dávid Kaščák, kandidát na starostu obce Malé Dvorníky. O pozíciu starostu obce, nachádzajúcej sa v okrese Dunajská Streda, sa uchádzal ako nezávislý kandidát.



Po odchode bývalého starostu do predčasného dôchodku sa uskutočnili voľby aj v obci Malá Mača v okrese Galanta. Uspela Monika Nagyová ako nezávislá kandidátka. Obec o tom informovala na svojom webe.



Štvrtou samosprávou, kde si v rámci Trnavského kraja v sobotu volili nového starostu, bola obec Zvončín v okrese Trnava. Spomedzi dvojice kandidátov uspela podľa neoficiálnych výsledkov Zuzana Nebylová ako nezávislá kandidátka. Voľby sa uskutočnili po tom, čo sa bývalá starostka vzdala svojej funkcie. TASR to uviedla zapisovateľka miestnej volebnej komisie Andrea Blažek.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak ich vyhlásili za neplatné.