V štyroch okresoch Prešovského kraja je časť cyklotrás nevyhovujúcich

Prešov 14. februára (TASR) - Celkovo 38 percent cyklotrás v štyroch okresoch, kde Prešovský samosprávny kraj (PSK) vlani zrealizoval pasportizáciu trás, je nevyhovujúcich. Uvádza sa to v informatívnej správe, ktorú prijali na uplynulom zastupiteľstve prešovskí krajskí poslanci. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Kraj zrealizoval ešte v minulom roku spomenutú pasportizáciu cykloturistických trás v okresoch Vranov nad Topľou, Stropkov, Svidník a Bardejov. Celkovo preskúmal 1608,5 kilometra, čo predstavuje 52 cyklotrás.



"Cieľom bolo zdokumentovať aktuálny stav existujúcich cyklotrás, vyhodnotiť náročnosť trás, získať podrobnú fotodokumentáciu, vyhodnotiť tieto destinácie a navrhnúť odporúčania na budúce riešenie a realizáciu," ozrejmila vedúca odboru strategického rozvoja Martina Slivková.



Okrem identifikácie bodových a líniových problémov a dĺžky vyhodnocovali aj povrch komunikácií a jeho vhodnosť pre rôzne typy bicyklov. Taktiež šírku a sklon komunikácií či svetlosť pre určenie prejazdnosti úzkych miest. Každá trasa vo výslednom dokumente obsahuje zároveň odporúčania, ako sa vysporiadať s problematickými úsekmi, ale aj celkové zhodnotenie.



"Všetky trasy boli vyhodnotené do troch kategórií. Prvou kategóriou boli trasy vyhovujúce s nejakými drobnými odporúčaniami, napríklad v šírke, v zeleni, alebo týkajúce sa značenia či lávok. Druhou kategóriou boli vyhovujúce, avšak vedúce po cestách prvej triedy. Preto je odporúčané ich nevyznačovať a nepropagovať, alebo riešiť nové trasovanie. Treťou kategóriou sú tie, ktoré sú nevyhovujúce. Bolo ich v globále za vybrané okresy 38 percent. Zvyšok sú vyhovujúce trasy," vysvetlila Slivková.



Celkovo je tak v okresoch Vranov nad Topľou, Stropkov, Svidník a Bardejov vyhovujúcich 1124,2 kilometra trás a nevyhovujúcich 484,3 kilometra. Konkrétne v okrese Vranov nad Topľou je to 177,6 kilometra. V okrese Stropkov ide o 147 kilometrov, ktoré nevyhovujú, v okrese Bardejov 87,5 kilometra a v okrese Svidník 72,2 kilometra trás. Vyhovujúcich je 62 percent.



V tomto roku plánuje PSK zrealizovať poslednú časť pasportizácie cyklistických trás, aby mala zmapované všetky okresy v kraji. Výsledky pasportizácie jej následne ukážu, ktoré je potrebné dobudovať, a ktoré upraviť tak, aby vznikla komplexná cyklodestinácia v PSK.