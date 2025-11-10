< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA ŠTYROCH AÚT: Cesta v Sučanocch je neprejazdná
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Autor TASR
Martin 10. novembra (TASR) - V obci Sučany v okrese Martin došlo na ceste I/18 k vážnej nehode štyroch osobných áut. Cesta je v oboch smeroch neprejazdná. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline.
„Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Žiadame o rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov,“ upozornila polícia.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo, že pri dopravnej nehode zasahujú štyria príslušníci HaZZ z Martina s jedným kusom hasičskej techniky.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
