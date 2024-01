V súčasnosti nie je lekár, ktorý by mal záujem o Poltársky okres

Banská Bystrica 22. januára (TASR) - V okrese Poltár v súčasnosti chýbajú traja všeobecní lekári, jeden pediater a rovnako aj diabetológ. V súčasnosti však Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) nerokuje so žiadnym lekárom, ktorý by mal o tento región záujem. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Dodala, že otváranie nových ambulancií závisí najmä od získania lekára pre konkrétny región. Jozefína Očenášová z kancelárie primátora Poltára TASR informovala, že samospráva v súčasnosti hľadá náhradu do ambulancie sonografie. Prišla jej totiž výpoveď nájomnej zmluvy a výpovedná lehota uplynie 31. marca. "Dôvodom výpovede sú personálne zmeny vo firme a tá tak ďalej nedokáže prevádzkovať toto pracovisko," objasnila.



Podľa nej mesto chcelo nájomcovi zmluvu predĺžiť. "Keďže je to však personálny problém daného zdravotníckeho zariadenia, jednoducho sa to nedá," spresnila s tým, že zmluva so spoločnosťou bola uzavretá v roku 2013. V roku 2019 v poliklinike skončili kardiologická a aj urologická ambulancia. "Verím, že nájdeme riešenie dobré pre všetkých občanov a pacientov a minulosť, keď z Poltára odchádzali lekári, sa nebude opakovať," dodal primátor Peter Sitor. Spomenul, že mesto rokuje s lekármi, ktorí by mohli prísť do polikliniky.



V súčasnosti sú v Poltári napríklad pediatria, ortopédia, neurológia, interná ambulancia i endokrinológia. Obyvateľom sú k dispozícii aj praktickí lekári pre dospelých, chirurgia, psychiatrická ambulancia, zubár a gynekológ.