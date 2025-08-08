Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Súľovských skalách spadol turista, v nohe mal zapichnutý roxor

Snímka zo zásahu. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

K zranenému turistovi boli vyslaní hasiči z Hasičskej stanice v Bytči. Príslušníci sa k zranenej osobe presunuli pomocou štvorkolky a následne pešo.

Bytča 8. augusta (TASR) - V Súľovských skalách v piatok spadol turista, ktorý mal v nohe zapichnutý roxor. Na miesto bol privolaný aj vrtuľník záchrannej zdravotnej služby. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

K zranenému turistovi boli vyslaní hasiči z Hasičskej stanice v Bytči. „Príslušníci sa k zranenej osobe presunuli pomocou štvorkolky a následne pešo,“ uviedli z HaZZ.

