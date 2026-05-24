V Šuranoch na Partizánskej ulici bol nájdený mŕtvy muž
Vyšetrovatelia už vykonávajú prvotné procesné úkony s mužom podozrivým z trestnej činnosti.
Autor TASR
Šurany 24. mája (TASR) - V bytovom dome na Partizánskej ulici v Šuranoch bol v nedeľu popoludní nájdený mŕtvy muž. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
Vyšetrovatelia už vykonávajú prvotné procesné úkony s mužom podozrivým z trestnej činnosti. „Udalosť preverujeme v súvislosti s podozrením na násilný trestný čin. Bližšie informácie poskytneme, akonáhle to situácia dovolí,“ doplnila polícia.
