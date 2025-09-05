< sekcia Regióny
V Šuranoch vznikne Regionálne centrum integrovanej starostlivosti
Autor TASR
Šurany 5. septembra (TASR) - V Mestskej poliklinike Šurany vznikne Regionálne centrum integrovanej starostlivosti (RCIS). Mestu sa na jeho výstavbu podarilo získať nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko a zo štátneho rozpočtu SR vo výške 2.898.386 eur.
Ako informovala radnica, spolufinancovanie projektu je vo výške osem percent. „Celková suma oprávnených výdavkov tak predstavuje 3.150.420 eur. Táto štátna pomoc je zameraná na podporu poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci budovania RCIS a tiež na integráciu zdravotníckych a sociálnych služieb do jedného celku,“ uviedol mestský úrad.
Projekt RCIS zahŕňa stavebné úpravy a rekonštrukciu vnútorných a vonkajších priestorov Mestskej polikliniky v Šuranoch. Ráta sa s vybudovaním bezbariérových prístupov v rámci celej polikliniky a s modernizáciou informačno-komunikačnej infraštruktúry. „Postupné kroky pri realizácii projektu ukážu, či sa jeho súčasťou stane aj nová tepelnoizolačná fasáda, čo by spolu s výmenou okien v celej budove a zateplením podkrovia mohlo znamenať výrazné zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy polikliniky,“ povedal primátor Šurian Marcel Filaga.
Rekonštrukciou prejde celé prvé nadzemné podlažie a časť druhého podlažia hlavnej budovy polikliniky. Stavebným riešením sa dosiahne bezbariérovosť v celej budove, zmodernizuje sa aj informačná a komunikačná infraštruktúra. V rámci integrácie zdravotníckych a sociálnych služieb bude v hlavnej budove Mestskej polikliniky vybudovaná kancelária sociálneho poradenstva.
Vytvoria sa tiež priestory pre ambulantnú službu včasnej intervencie, ktorá je určená pre deti do sedem rokov, ak je ich vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. „Veľkou výhodou sa javí blízkosť troch ambulancií pre deti a dorast, ktoré budú po rekonštrukcii prízemia presťahované do hlavnej budovy Mestskej polikliniky. Tá získa vďaka RCIS oveľa lepšie podmienky na poskytovanie zdravotníckych služieb pre takmer 50.000 obyvateľov Šurian a celého ich spádového územia,“ skonštatoval Filaga.
