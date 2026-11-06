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V Šúrovciach otvorili prvý pilotný potravinový sklad

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Na snímke vnútorné priestory skladu pri príležitosti otvorenia pilotného redistribučného potravinového skladu v obci Šúrovce v okrese Trnava v piatok 6. novembra 2026. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Prvý pilotný sklad v Šúrovciach otvorila PPPS v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou, ktorá je súčasťou siete Slovenskej katolíckej charity.

Autor TASR
,aktualizované 
Šúrovce 6. novembra (TASR) - V Šúrovciach v okrese Trnava v piatok otvorili prvý z troch plánovaných pilotných potravinových skladov, ktoré majú pomôcť obmedziť plytvanie potravinami a dostať potravinové prebytky k ľuďom v núdzi. Sklad je súčasťou Národného projektu REDIPOM, ktorého cieľom je vytvoriť jednotný systém potravinovej pomoci na Slovensku. Uviedla to výkonná riaditeľka Platformy potravinovej pomoci Slovensko (PPPS) Alexandra Kolarik počas otvorenia.

V skladoch experti PPPS overia v praxi navrhované spôsoby efektívnej redistribúcie potravín. „Chceme ukázať, že redistribúcia potravín môže fungovať efektívne a profesionálne. A to aj pri redistribúcii potravín, ako sú mliečne či mäsové výrobky, ktoré si vyžadujú nepretržitý chladiaci reťazec. Využijeme mobilnú aplikáciu, ktorá prepája darcov s príjemcami a transparentnú evidenciu, ktorá umožňuje vysledovať tok potravín,“ ozrejmila.



Projekt reaguje na dva súvisiace problémy - plytvanie potravinami a potravinovú chudobu. Podľa odhadov Platformy potravinovej pomoci Slovensko by sa vďaka lepšiemu systému zberu a distribúcie mohlo na Slovensku každoročne zachrániť približne 20.000 ton potravín, čo predstavuje až 40 miliónov porcií jedla.



Okrem Šúroviec plánuje platforma otvoriť ďalšie dva pilotné sklady, a to v Sabinove a vo Vígľaši. O spolupráci s ďalšími organizáciami, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi, rokuje aj v iných častiach Slovenska.

Cieľom Národného projektu REDIPOM - Vytvorenie návrhu jednotného systému redistribúcie potravinovej pomoci je vytvoriť funkčný systém, ktorý prepojí pestovateľov, výrobcov a spracovateľov potravín s organizáciami poskytujúcimi pomoc ľuďom v núdzi. Potraviny, ktoré sú stále bezpečné a vhodné na konzumáciu, by tak namiesto vyhodenia alebo iného využitia mohli dostať ľudia, ktorí si ich nemôžu dovoliť.

Prvý pilotný sklad v Šúrovciach otvorila PPPS v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou, ktorá je súčasťou siete Slovenskej katolíckej charity. Projekt realizuje platforma v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s podporou Programu Slovensko na roky 2021 - 2027, spolufinancovaného Európskou úniou. Jeho cieľom je vytvoriť jednotný a efektívny systém redistribúcie potravinových prebytkov na celom Slovensku.
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