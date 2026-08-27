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V susedstve žiarskej nemocnice ukončili výstavbu novej budovy Domény
Stredisko Doména je ambulantné zariadenie pre deti, mladých dospelých a dospelých s mentálnym postihnutím, duševnými chorobami a poruchami správania.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 27. augusta (TASR) - V tesnom susedstve žiarskej nemocnice ukončil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) výstavbu novej budovy Domény, ktorá patrí pod Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Lipa v Žiari nad Hronom. Nová bezbariérová budova prinesie klientom zariadenia nielen vyšší komfort, ale zároveň zvýši jeho kapacitu.
„Stavba novej budovy Domény v Žiari nad Hronom je ukončená a skolaudovaná. Do konca augusta sa uskutoční registrácia sociálnej služby a po nej bude nasledovať sťahovanie a slávnostné otvorenie,“ priblížila odborná referentka pre komunikáciu Úradu BBSK Vanesa Čierna.
Stredisko Doména je ambulantné zariadenie pre deti, mladých dospelých a dospelých s mentálnym postihnutím, duševnými chorobami a poruchami správania. Jeho kapacita je 16 miest a v súčasnosti sídli ešte v priestoroch na Ulici SNP, ktoré sú však obmedzené, bariérové a majú nedostatočnú kapacitu.
Nová budova má kapacitu 25 miest a podľa BBSK zodpovedá moderným štandardom. Budova je plne bezbariérová a nachádzať sa v nej budú miestnosti pre rehabilitáciu, individuálnu terapiu či oddych. Jej výstavbu v hodnote 1,3 milióna eur kraj hradí z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.
„Stavba novej budovy Domény v Žiari nad Hronom je ukončená a skolaudovaná. Do konca augusta sa uskutoční registrácia sociálnej služby a po nej bude nasledovať sťahovanie a slávnostné otvorenie,“ priblížila odborná referentka pre komunikáciu Úradu BBSK Vanesa Čierna.
Stredisko Doména je ambulantné zariadenie pre deti, mladých dospelých a dospelých s mentálnym postihnutím, duševnými chorobami a poruchami správania. Jeho kapacita je 16 miest a v súčasnosti sídli ešte v priestoroch na Ulici SNP, ktoré sú však obmedzené, bariérové a majú nedostatočnú kapacitu.
Nová budova má kapacitu 25 miest a podľa BBSK zodpovedá moderným štandardom. Budova je plne bezbariérová a nachádzať sa v nej budú miestnosti pre rehabilitáciu, individuálnu terapiu či oddych. Jej výstavbu v hodnote 1,3 milióna eur kraj hradí z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.