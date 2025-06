V susedstve žiarskej nemocnice vyrastá nová budova na účely DSS Doména

Žiar nad Hronom 6. júna (TASR) - V susedstve žiarskej nemocnice na Sládkovičovej ulici začal Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) s výstavbou novej budovy na účely Domova sociálnych služieb (DSS) Doména. Nová bezbariérová budova s kapacitou 25 klientov by mala byť hotová v lete budúceho roka.



Odborná referentka pre komunikáciu BBSK Barbara Károlyová uviedla, že aktuálne prebieha fáza výstavby budovy, pričom stavenisko bolo odovzdané v marci tohto roka. „Pri výkopových prácach bolo nájdené nezaznačené vodovodné potrubie, ktoré zasahuje do zakladania stavby. Prekládka tohto potrubia je v riešení. Momentálne sa realizujú základy,“ priblížila aktuálny stav.



Výstavba by mala byť podľa zmluvy ukončená v júli 2026, po nej je plánovaná kolaudácia, zariaďovanie budovy, vybavovanie potrebných stanovísk zo strany hygieny a tiež proces registrácie sociálnej služby na Úrade BBSK.



DSS Doména je organizačnou zložkou Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Lipa Žiar nad Hronom a má kapacitu 16 klientov. Poskytuje sociálnu službu typu domov sociálnych služieb ambulantnou formou pre deti, mladých dospelých a dospelých s mentálnym postihnutím, s duševnými poruchami a poruchami správania.



Aktuálne sídli na Ulici SNP, no súčasné priestory sú obmedzené, majú nedostatočnú kapacitu a nie sú bezbariérové. Nová budova má byť prízemná a plne bezbariérová s kapacitou 25 klientov. Poskytne priestor na terapie, záujmovú činnosť a oddych, ako aj zázemie pre zamestnancov. Jej výstavba bude podľa Károlyovej stáť viac ako 1,116 milióna eur bez DPH. Po jej sprevázdkovaní budú klienti presunutí do novej budovy a stará sa už nebude využívať na poskytovanie sociálnych služieb.