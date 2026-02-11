< sekcia Regióny
V súťaži Majster mäsiar bojovalo osem dvojíc zo Slovenska i Česka
Víťazmi súťaže sa stali žiaci z rimavskosobotskej odbornej školy.
Autor TASR
Rimavská Sobota 11. februára (TASR) - Na súťaži Majster mäsiar na Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote sa zúčastnilo osem študentských dvojíc zo Slovenska i Česka. Víťazmi súťaže sa stali žiaci z rimavskosobotskej odbornej školy. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa Eva Forrai.
Dvojdňová súťaž študentov sa v Rimavskej Sobote začala v utorok (10. 2.), celkovo sa do nej zapojilo osem súťažných dvojíc zo Slovenska a Česka. Tímy boli zložené zo študentov odborov „mäsiar“, „mäsiar-lahôdkar“ ale aj „kuchár“. Súťažilo sa v ôsmich disciplínach, išlo napríklad o delenie a vykostenie bravčovej polovice, výrobu klobásy, jaternice, tlačenky či vlastnej zabíjačkovej špeciality.
„Cieľom našej školy je aj prostredníctvom tejto aktivity naďalej pestovať a rozvíjať remeslo, ktoré má históriu a dáva pevné istoty do budúcna. Úspešne sa nám to darí na základe silnej podpory zo strany regionálnych zamestnávateľov, ktorí sú zapojení do duálneho vzdelávania a zabezpečujú tak praktickú výučbu študentov v reálnych podmienkach,“ skonštatoval riaditeľ SOŠ technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote Marian Hrinko.
V stredu sa v rámci súťaže konala verejná prezentácia vyrobených mäsových výrobkov spojená s ochutnávkou a vyhlásenie výsledkov súťaže. Titul Majster mäsiar V4 odborná porota udelila Kristiánovi Kozlíkovi a Nikolasovi Berkymu zo SOŠ technická a agropotravinárska v Rimavskej Sobote. Na druhom mieste skončila študentská dvojica z Valašského Meziříčí z Česka, tretie miesto obsadili českí študenti z Nového Bydžova. Rimavskosobotskí študenti zvíťazili aj v národnej kategórii Majster mäsiar Slovenská republika. Na druhom mieste skončila študentská dvojica zo SOŠ gastronómie a hotelových služieb v Bratislave, na treťom tím zo SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici.
Odborná porota zložená zo zástupcov súkromných spoločností pôsobiacich v odvetví spracovania mäsa a korenín v rámci hodnotenia ocenila najmä profesionálne prevedenie, nápaditosť či osobné nasadenie študentov. „Sme veľmi hrdí na to, že nám tu vyrastá ďalšia generácia šikovných mladých ľudí, ktorých práca s mäsom baví. Veríme, že práve takéto odborné podujatia budú prispievať k zvyšovaniu povedomia a popularity profesie mäsiara medzi mladými ľuďmi,“ uviedla Forrai.
