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MLADÝ EURÓPAN: Poznáme víťazov celoslovenskej súťaže
Súťaž Mladý Európan patrí medzi najvýznamnejšie vedomostné súťaže o Európskej únii pre študentov stredných škôl na Slovensku
Autor TASR
Trenčín 9. júna (TASR) - Študenti Obchodnej akadémie (OA) v Dolnom Kubíne a gymnazisti z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine triumfovali počas víkendu na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v celoslovenskom finále súťaže Mladý Európan. Víťazkou súťaže Mladý digitálny Európan sa stala Sofia Nagyová z Obchodnej akadémie Levice. Informovala o tom Martina Štefániková z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
V kategórii stredných odborných škôl skončila druhá SPŠE Hálova v Bratislave, tretia Obchodná akadémia Trnava. Medzi gymnáziami patrí druhá priečka Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci a tretia Gymnáziu Dominika Tatarku v Považskej Bystrici.
Súťaž Mladý Európan patrí medzi najvýznamnejšie vedomostné súťaže o Európskej únii pre študentov stredných škôl na Slovensku. Jej cieľom je podporovať záujem mladých ľudí o európske dianie, fungovanie inštitúcií Európskej únie a aktuálne spoločenské výzvy. Súťaž Mladý digitálny Európan rozvíja schopnosť kriticky pracovať s informáciami, rozpoznávať dezinformácie a orientovať sa v digitálnom prostredí.
Do finále súťaže Mladý Európan postúpilo 26 víťazných tímov z regionálnych kôl. Vo finále súťaže Mladý digitálny Európan sa predstavilo 11 finalistov, ktorí uspeli v konkurencii 3476 žiakov z 248 stredných škôl.
„Cieľom súťaže Mladý Európan je dlhodobo rozvíjať povedomie mladých ľudí o Európskej únii a motivovať ich k aktívnemu záujmu o verejné otázky. Teší ma, že študenti a študentky aj tento rok preukázali vysokú úroveň vedomostí a veľký záujem o európske témy,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
V kategórii stredných odborných škôl skončila druhá SPŠE Hálova v Bratislave, tretia Obchodná akadémia Trnava. Medzi gymnáziami patrí druhá priečka Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci a tretia Gymnáziu Dominika Tatarku v Považskej Bystrici.
Súťaž Mladý Európan patrí medzi najvýznamnejšie vedomostné súťaže o Európskej únii pre študentov stredných škôl na Slovensku. Jej cieľom je podporovať záujem mladých ľudí o európske dianie, fungovanie inštitúcií Európskej únie a aktuálne spoločenské výzvy. Súťaž Mladý digitálny Európan rozvíja schopnosť kriticky pracovať s informáciami, rozpoznávať dezinformácie a orientovať sa v digitálnom prostredí.
Do finále súťaže Mladý Európan postúpilo 26 víťazných tímov z regionálnych kôl. Vo finále súťaže Mladý digitálny Európan sa predstavilo 11 finalistov, ktorí uspeli v konkurencii 3476 žiakov z 248 stredných škôl.
„Cieľom súťaže Mladý Európan je dlhodobo rozvíjať povedomie mladých ľudí o Európskej únii a motivovať ich k aktívnemu záujmu o verejné otázky. Teší ma, že študenti a študentky aj tento rok preukázali vysokú úroveň vedomostí a veľký záujem o európske témy,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.