V súťaži mladých automechanikov zvíťazil Š. Gabaj zo Žiliny
Slovensko bude reprezentovať na medzinárodnom finále 11. až 14. júna v Rige, kde bude mať zastúpenie 15 krajín Európy.
Autor TASR
Brezno 6. mája (TASR) - Víťazom národného finále súťaže Young Car Mechanic 2026, ktoré sa konalo v Brezne, sa stal študent Strednej odbornej školy (SOŠ) dopravnej v Žiline Šimon Gabaj. Slovensko bude reprezentovať na medzinárodnom finále 11. až 14. júna v Rige, kde bude mať zastúpenie 15 krajín Európy. TASR o tom v stredu za organizátora informoval Jakub Fuzák s tým, že dvojdňové podujatie sa konalo v gescii ministerstva školstva.
Breznianske Double Red Cars Museum hostilo v utorok (5. 5.) a v stredu najtalentovanejších mladých automechanikov, študentov SOŠ so zameraním na autoopravárenstvo a automobilový servis z celého Slovenska. Finalisti počas odbornej súťaže absolvovali 12 rôznych disciplín, ktoré preverili ich schopnosti v oblasti diagnostiky, servisu a práce s modernými automobilovými technológiami.
„Súťažiaci predviedli mimoriadne výkony, vysokú mieru odbornosti a maximálne sústredenie počas celého priebehu súťaže,“ zhodnotil Henrich Autner z organizačného tímu Inter Cars. „Súťaž prebehla bez problémov, v profesionálnej atmosfére a pod dohľadom odborných komisií zložených zo zástupcov popredných automobilových značiek a dodávateľov,“ dodal Autner.
Do finálového kola v Brezne postúpilo 12 najlepších študentov z viac ako 1600 prihlásených z 37 SOŠ, čím sa podľa Fuzáka podujatie opäť zaradilo medzi najvýznamnejšie projekty podporujúce technické vzdelávanie na Slovensku.
Young Car Mechanic je prestížna medzinárodná odborná súťaž, ktorá podporuje technické vzdelávanie a rozvoj praktických zručností mladých automechanikov a prispieva k budovaniu novej generácie odborníkov v oblasti autoopravárenstva. Prepája študentov, školy a prax v oblasti automobilového priemyslu.
„Cieľom súťaže je nielen nájsť talentovaných jednotlivcov, ale zároveň ukázať, že profesia automechanika má dnes vysokú odbornú hodnotu a perspektívu do budúcna,“ zdôraznil Autner.
