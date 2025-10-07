< sekcia Regióny
V súťaži novinárov z východného Slovenska uspeli aj redaktori TASR
Diana Semanová získala prvú cenu v kategórii spravodajských žánrov - v podkategórii tlač, tlačové agentúry a internetové noviny.
Autor TASR
Košice 7. októbra (TASR) - Víťazi 26. ročníka autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu si v utorok v Košiciach prevzali svoje ocenenia. Do súťaže sa prihlásilo 26 autorov s viac ako 70 príspevkami vrátane fotografov a ich sérií fotografií. Medzi ocenenými sú aj redaktori TASR Diana Semanová a Marián Holubčík a fotoreportér TASR František Iván.
Diana Semanová získala prvú cenu v kategórii spravodajských žánrov - v podkategórii tlač, tlačové agentúry a internetové noviny. Porota ocenila jej príspevok Obec sa obáva plánovanej výstavby obytného súboru, investor vidí pozitíva, pričom zohľadnila aj jej ďalší súťažný príspevok Košice: Tajné hlasovanie MsZ vyvolalo podozrenie z manipulácie a kupovania hlasov. „Agentúrne spravodajstvo má svoje špecifiká. O to viac si vážim toto ocenenie a beriem ho ako povzbudenie do ďalšej práce. Prvý príspevok poukazuje na priamy vplyv na každodenný život ľudí, druhý skôr zachytáva dianie v regionálnej politike,“ uviedla Semanová.
Druhú cenu si odniesli Marián Holubčík za text Album v košickej knižnici tvorí zbierku podpisov kráľov či kniežat a Michal Frank (Korzár) za príspevok Pod Šarišským hradom sa ukrýval poklad. Archeológovia vykopali vyše päťsto mincí. Tretiu cenu neudelili. V kategórii novinárskej fotografie získal prvú cenu František Iván (TASR).
Prémiu získala Ivana Gáll Bajerová (Rádio Košice). Cenu predsedu Slovenského syndikátu novinárov získal Vladimír Seman (NOE a sieť TV Lotos) za dokument Biskup Barnáš. Vyhlásili aj víťazov ďalších kategórií, ako sú analytické žánre a beletristické žánre. „Prihlásení autori potvrdili, že majú snahu kreovať svoju tvorbu a získané informácie dokážu neraz spracovať aj v inom, pre nich možno dovtedy menej využívanom žánri,“ povedala predsedníčka poroty Katarína Čižmáriková.
V kategórii študentský príspevok neudelila porota žiadnu cenu, keďže sa do nej nikto neprihlásil. „Osobitne ma mrzí fakt, že do kategórie E - študentský príspevok sa neprihlásil ani jeden autor, pritom v oboch východoslovenských krajoch sa masmediálnym štúdiám venujú na vysokých i stredných školách. Určite by sa medzi nimi našlo viacero autorských prác, ktoré by obstáli v novinárskej súťaži SSN,“ doplnila Čižmáriková.
Organizátorom súťaže - Regionálnej organizácii Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Košiciach a Literárny fond - sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave sa podarilo oživiť najstaršiu autorskú súťaž novinárov na Slovensku po päťročnej odmlke.
