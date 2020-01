V súťaži o novú Snežienku a oživenie okolia je 13 uchádzačov

Osud skeletu bývalej výletnej reštaurácie Snežienka na Železnej studienke v Bratislave je stále neistý. Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto rozhodovanie o tom, či by sa mal zbúrať alebo sanovať, posunuli až na budúci rok. V Bratislave 22. decembra 2016, archívna foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 18. januára (TASR) – Do ideovej súťaže, v ktorej mali architekti navrhnúť, ako oživiť územie okolo dlhé roky chátrajúcej výletnej reštaurácie Snežienka v bratislavskom Novom Meste, sa prihlásilo 13 uchádzačov. Urbanisticko-architektonická súťaž má priniesť nové nápady a idey pre zatraktívnenie tejto rekreačnej lokality na Železnej studničke. Hodnotiace zasadnutie súťažnej poroty bude 24. januára.poznamenal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.Zámer vyhlásenia verejnej anonymnej súťaže návrhov schválilo miestne zastupiteľstvo koncom septembra minulého roka, súťaž vyhlásila mestská časť v októbri. Súťažné podmienky nastavili jasné a prísne mantinely, napríklad to, že nová stavba nesmie byť objemovo väčšia ako bývalá Snežienka, pričom povolené budú maximálne dve podlažia, optimálne jedno "normálne" a jedno ustúpené.Cieľovou skupinou návštevníkov novej Snežienky majú byť rodiny s deťmi, aktívni seniori či rekreační športovci. Zodpovedať tomu má aj funkcia objektu a okolia, teda napríklad výletná reštaurácia, infocentrum, viacúčelová učebňa i galéria, herňa pre deti či požičovňa a servis športových potrieb.Súťažné podmienky schválila odborná porota zložená zo zástupcov mestskej časti, mesta, Slovenskej technickej univerzity, Mestských lesov a autorizovaných architektov. Súťažné návrhy mohli uchádzači posielať do 10. januára, súťažné podklady si prevzalo 47 záujemcov.V roku 2006 ruiny Snežienky prenajali vtedajší novomestskí poslanci spoločnosti Snowdrop na 99 rokov, pričom firma tu chcela postaviť hotel. Keď nájomca prestal platiť nájom, samospráva od zmluvy odstúpila a odvtedy sa o torzo stará sama. Vlani vyhlásila ideovú súťaž na riešenie skeletu a jeho okolia. S vedením hlavného mesta a Bratislavského samosprávneho kraja vedie Nové Mesto rokovania, na ktorých podľa mestskej časti magistrát aj kraj potvrdili záujem finančne pomôcť pri odstránení skeletu.