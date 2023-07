V súťaži o revitalizáciu námestia v Banskej Bystrici uspeli štyri tímy

Banská Bystrica 10. júla (TASR) - Mesto Banská Bystrica pozná mená postupujúcich tímov urbanisticko-architektonicko-krajinárskej súťaže na komplexnú revitalizáciu Námestia slobody. Medzinárodná odborná komisia vybrala štyroch postupujúcich, ktorí v nasledujúcich mesiacoch pripravia svoje návrhy. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová s tým, že celý proces odštartuje 12. júla úvodnou konferenciou.



Samospráva vyhlásila medzinárodnú súťaž v apríli a prihlásilo sa do nej 12 renomovaných architektonických ateliérov zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka a Veľkej Británie.



"Forma súťažného dialógu nám oproti anonymnej súťaži návrhov prináša možnosť vybrať si kvalitného a skúseného partnera, ktorý bude v spolupráci s pozvanou odbornou verejnosťou hľadať optimálny návrh na riešenie tohto náročného zadania. Spolu s kolegami z Talianska, Česka a Slovenska sme vybrali štyri súťažiace tímy. Spoločne s expertmi vo vybraných oblastiach, ako aj zástupcami vedenia mesta a mestskými odbornými zložkami sa s nimi stretneme trikrát," konštatoval architekt mesta a člen hodnotiacej komisie Martin Pavelek.



Zámerom radnice je prestavba Námestia slobody na plnohodnotný verejný priestor s celomestským až nadmestským charakterom. Víťaz bude známy v novembri. Na zámer komplexnej rekonštrukcie tohto priestoru nadväzuje už prebiehajúca výstavba parkovacieho domu pri mestskom úrade.



"Opäť sme o krok bližšie k tomu, aby sme zatraktívnili ďalší verejný priestor, ktorý bude príjemný, bezbariérový, zelený, no najmä bezpečný. To, ako bude budúce námestie vyzerať, je v tejto chvíli v rukách skúsených architektov. V súťažnom dialógu im budú robiť partnerov členovia medzinárodnej hodnotiacej komisie i odborná verejnosť," zdôraznil primátor Ján Nosko.