V súťaži Sestry Prešovského kraja dominovali básnické diela

Prešov 9. mája (TASR) - Do literárnej súťaže Daj fotke príbeh, ktorá bola sprievodnou aktivitou v rámci projektu Sestry Prešovského kraja, sa zapojilo 72 škôl. V kategórii základných škôl (ZŠ) zvíťazila Gabriela Galajdová, v kategórii stredných škôl (SŠ) Maxima Anderková a Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) získala Emma Kičurová. Vo všetkých troch prípadoch ide o lyrické diela. TASR o tom informovala Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Projekt Sestry Prešovského kraja vznikol v lete minulého roka vo vybraných zdravotníckych zariadeniach v kraji s cieľom poukázať na dôležité postavenie sestier a pôrodných asistentiek v našej spoločnosti. Spolupracovali na ňom Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a fotograf Jano Štovka. Cieľom súťaže bolo k vzniknutým fotografiám vytvoriť príbeh, esej či básnické dielo a podnietiť tak mládež vyjadriť svoj názor k téme zdravotníckeho povolania. Do súťaže, ktorú v uplynulých dňoch vyhodnotili, sa zapojilo spolu 72 ZŠ a SŠ z Prešovského kraja. V stanovenom termíne prišlo 289 príspevkov.



"Oceňujem enormný záujem žiakov ZŠ a SŠ o súťaž. Chcel by som vyzdvihnúť najmä ich kreativitu a osobný vklad, keďže mnohé príbehy sa zakladali na skutočnej udalosti, ale aj reflektovanie na aktuálnu situáciu, pretože viacero príbehov opisovalo svetovú pandémiu koronavírusu," zhodnotil súťaž predseda PSK Milan Majerský.



V kategórii ZŠ od porotcov najviac bodov získalo lyrické dielo s názvom HLAS...!? ôsmačky Gabriely Galajdovej zo ZŠ Komenského Svidník, ktoré vzniklo k fotografii z oddelenia intenzívnej medicíny a anestéziológie Fakultnej nemocnice (FNsP) J. A. Reimana v Prešove.



V kategórii SŠ zvíťazila tretiačka Hotelovej akadémie v Prešove Maxima Anderková so svojou básňou Ono. Autorka ju vytvorila k fotografii z Centra pre deti a rodiny v Prešove.



Majerský svoju cenu udelil tretiačke Emme Kičurovej z Hotelovej akadémie Prešov a jej básni s názvom Krátky rozhovor. Tá vznikla k fotografii z perinatologického centra FNsP J. A. Reimana v Prešove.