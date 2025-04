V súťaži Úsvit zaujal aj 3D návrh revitalizácie prešovského sídliska

Na snímke ocenená študentka Ema Šediková zo ŠUP Trenčín, ktorá získala 2. miesto v kategórii kresky počas 5. ročníka súťaže Úsvit - cena za študentský dizajn 2025 v Prešove 16. apríla 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Na snímke ocenené práce počas 5. ročníka súťaže Úsvit - cena za študentský dizajn 2025 v Prešove 16. apríla 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Prešov 16. apríla (TASR) - Do piateho ročníka súťaže Úsvit - Cena za študentský dizajn 2025 sa zapojilo viac ako 500 výtvarných diel od študentov z 24 stredných škôl zo Slovenska a Česka. Slávnostné odovzdávanie cien spojené s vernisážou sa uskutočnilo v stredu. Ako pre TASR uviedla riaditeľka Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Prešove Linda Pločicová, súťaž vznikla s cieľom podporiť mladých tvorcov.Úsvit je určený pre umelecky nadaných žiakov vo veku 15 až 20 rokov. Okrem umeleckých škôl sa zapájajú aj študenti technických škôl či gymnázií. Súťaž organizuje ŠUP v Prešove. Tento rok organizátori zaznamenali rastúcu kvalitu prác. „Mnohé práce sú na profesionálnej úrovni, výber víťazov je čoraz náročnejší,“ skonštatovala Pločicová.Súťaž má osem hlavných kategórií a to fotografia, ilustrácia, komiks, 3D dizajn, reklama a animácia, kniha, plagát a bonusovú kategóriu kresky - dizajn dočasných tetovačiek. Organizátori spolupracujú aj s firmami, ktoré plánujú najlepšie návrhy zaradiť do produkcie.V tomto roku zaujal aj projekt maturanta zo ŠUP Prešov, ktorý navrhol revitalizáciu vnútrobloku na prešovskom sídlisku Sekčov.dodala riaditeľka.Jakub Vehec získal tretie miesto za prácu Revitalizácia vnútrobloku na Sekčove v kategórii 3D dizajn. Vytvoril návrh, ktorý sa skladá z fontány, ihriska pre deti, oddychovej zóny a záhonu s lavičkami.uviedol Vehec s tým, že mu zástupcovia mesta pri preberaní ceny avizovali, že ho budú ešte kontaktovať.Súčasťou sprievodného kultúrneho programu boli hudobné vstupy Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša Prešov a módna prehliadka žiakov ŠUP z odboru odevný dizajn, ktorý v školskom roku 2024/2025 bude mať prvých maturantov.