V súťaži Vráťme knihy do škôl boli najaktívnejší v Bratislavskom kraji

Bratislava 17. apríla (TASR) - V deviatom ročníku celoslovenskej čitateľskej súťaže Vráťme knihy do škôl sa do čítania zapojilo viac ako 3500 žiakov a takmer 400 škôl, najaktívnejšími boli pritom čitatelia z Bratislavského kraja s 26-percentnou účasťou. Informovala o tom Lucia Forman, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je spoluorganizátorom súťaže.



"Do súťaže, ktorá trvala od 16. decembra 2019 do 15. marca 2020, prišlo 7728 príspevkov, z ktorých bolo 5443 textov a 2285 kresbičiek. Zapojilo sa 373 škôl, 63 materských, 148 základných a 162 stredných," spresnila údaje.



Žiaci a študenti prečítali spolu 3943 rôznych kníh. V kategórii materské školy a I. stupeň základných škôl siahali deti najčastejšie po tradičných rozprávkových tituloch, ako napríklad Rozprávky o psíčkovi a mačičke či Danka a Janka. Medzi najčítanejšie knihy II. stupňa základných a stredných škôl sa tento rok zaradil Malý princ, Maco Mlieč, Harry Potter a kameň mudrcov, Na vine sú hviezdy a Mengeleho dievča. V čítaní boli v tomto ročníku aktívnejšie dievčatá, čitateliek bolo takmer 60 percent, chlapcov o niečo viac ako 40 percent.



Na cenu Knižní anjeli navrhli študenti 1768 podporovateľov čítania – knihovníkov, učiteľov slovenského jazyka či vychovávateľov, teda tých, ktorí vedú mládež k literatúre.



Princípom súťaže je prečítať si ľubovoľne vybranú knihu a poslať z nej krátky text. Objasniť dôvody, prečo práve táto kniha, a popísať, čo im dielo prinieslo. Škôlkari mali nakresliť obrázok na základe učiteľom alebo inou osobou prečítaného textu. Žiaci I. stupňa základných škôl posielali buď text, obrázok, alebo oboje.



Súťaž Vráťme knihy do škôl zorganizovalo občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s BSK, internetovým kníhkupectvom abcknihy.sk, vydavateľstvom Ikar a vydavateľskou značkou YOLi.