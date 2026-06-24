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V súvislosti s aktuálnymi horúčavami prijal Zvolen viacero opatrení
Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR poukázali na to, že počas horúčav by mal človek denne vypiť približne dva až tri litre tekutín, pričom základom je čistá voda.
Autor TASR
Zvolen 24. júna (TASR) - Mesto Zvolen prijalo v súvislosti s aktuálnou vlnou horúčav viacero opatrení. Verejnosť môže napríklad na schladenie využiť rozprašovaciu bránu na vodnú paru. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
Spresnila, že jednu hmlovú bránu už nainštalovali, je funkčná a nachádza sa pri katolíckom kostole na námestí. Druhá hmlová brána bola poškodená, mesto tak objednalo náhradný diel. „Na jeho doručenie čakáme už viac ako mesiac, po jeho doručení bránu okamžite nainštalujeme a sprevádzkujeme,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, námestie kropia vo vlastnej réžii prostredníctvom strediska komunálnych služieb. Od piatka (26. 6.) do stredy (1. 7.) budúceho týždňa vrátane víkendu bude zabezpečené kropenie námestia a priľahlých ulíc. „V prípade, že vysoké teploty budú pokračovať aj naďalej, budeme pružne reagovať na vývoj a požiadavky,“ zdôraznila. S cisternami s vodou podľa nej vo Zvolene nepočítajú, keďže na Námestí SNP sú dve pitné fontány.
Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR poukázali na to, že počas horúčav by mal človek denne vypiť približne dva až tri litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smädu, je potrebné vodu ponúkať. Piť by sa malo v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smädu.
Spresnila, že jednu hmlovú bránu už nainštalovali, je funkčná a nachádza sa pri katolíckom kostole na námestí. Druhá hmlová brána bola poškodená, mesto tak objednalo náhradný diel. „Na jeho doručenie čakáme už viac ako mesiac, po jeho doručení bránu okamžite nainštalujeme a sprevádzkujeme,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, námestie kropia vo vlastnej réžii prostredníctvom strediska komunálnych služieb. Od piatka (26. 6.) do stredy (1. 7.) budúceho týždňa vrátane víkendu bude zabezpečené kropenie námestia a priľahlých ulíc. „V prípade, že vysoké teploty budú pokračovať aj naďalej, budeme pružne reagovať na vývoj a požiadavky,“ zdôraznila. S cisternami s vodou podľa nej vo Zvolene nepočítajú, keďže na Námestí SNP sú dve pitné fontány.
Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR poukázali na to, že počas horúčav by mal človek denne vypiť približne dva až tri litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smädu, je potrebné vodu ponúkať. Piť by sa malo v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smädu.