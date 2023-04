V súvislosti s haváriou v Bratislave vyhlásili mimoriadnu situáciu

Bratislava 28. apríla (TASR) - V súvislosti s odstraňovaním následkov havárie vodovodu, ktorá v piatok spôsobila únik veľkého množstva vody smerom na Ulicu armádneho generála L. Svobodu v Bratislave, vyhlásili mimoriadnu situáciu. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková.



"Premávka na nábreží nie je aktuálne v ohrození, situácia sa však v nasledujúcich dňoch bude monitorovať a posudzovať sa bude aj stav svahu, ktorý priamo zasiahol únik vody," avizovala hovorkyňa.



Aktuálne sa pokračuje v odstraňovaní nánosov a čistení cesty. Ako informovala Schmucková v piatok večer, premávka na nábreží v smere do mesta už bola obnovená. V smere do Karlovej Vsi bude obnovená v priebehu nasledujúcich hodín.



K nehode došlo okolo poludnia v rámci prác Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) na rekonštrukcii starého vodovodu na Žižkovej ulici. Únik veľkého množstva vody smerom na Ulicu armádneho generála L. Svobodu zapríčinil dočasné uzavretie ulice pre cestnú dopravu a výluky MHD.



"Počas napájania rekonštruovaného potrubia na veľké transportné potrubia pravdepodobne došlo k zlyhaniu prepojenia, presná príčina poruchy sa však bude určovať v nasledujúcich dňoch," skonštatovala hovorkyňa.



BVS bezodkladne odstavila prívod vody do poškodeného potrubia, čím zastavila ďalší únik vody a do niekoľkých hodín aj obnovila dodávku vody v postihnutej lokalite.