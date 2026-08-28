< sekcia Regióny
V súvislosti s nehodou v Nemšovej padlo obvinenie
Muž spôsobil dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu.
Autor TASR
Nemšová 28. augusta (TASR) - Polícia obvinila v súvislosti s nehodou, ku ktorej došlo v noci na stredu (26. 8.) v Nemšovej, 41-ročného muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Muž spôsobil dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Polícia zistila, že mu odobrali vodičský preukaz a má zákaz šoférovať, rovnaký zákaz má i v Českej republike. TASR o tom v piatok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
K nehode došlo v smere z Ľuborče na Trenčiansku Závadu v Nemšovej. „Vodič osobného auta Škoda Octavia sa počas jazdy plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, následkom čoho prešiel do protismernej časti vozovky a mimo vozovku vľavo, kde narazil ľavou prednou časťou jeho vozidla do kovového zábradlia, ktoré poškodil,“ opísala Krajčíková.
Polícia vodiča podrobila dychovej skúške, ktorá skončila s pozitívnym výsledkom merania 1,62 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 3,38 promile. Následnou lustráciou zistila, že vodič má odobraté vodičské oprávnenie a zároveň uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až do júna 2028. Muža policajti v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.
„Počas vyšetrovania policajti rovnako zistili, že muž má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá v Českej republike na 18 mesiacov,“ doplnila Krajčíková.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného, o ktorom rozhodoval súd.
K nehode došlo v smere z Ľuborče na Trenčiansku Závadu v Nemšovej. „Vodič osobného auta Škoda Octavia sa počas jazdy plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, následkom čoho prešiel do protismernej časti vozovky a mimo vozovku vľavo, kde narazil ľavou prednou časťou jeho vozidla do kovového zábradlia, ktoré poškodil,“ opísala Krajčíková.
Polícia vodiča podrobila dychovej skúške, ktorá skončila s pozitívnym výsledkom merania 1,62 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 3,38 promile. Následnou lustráciou zistila, že vodič má odobraté vodičské oprávnenie a zároveň uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až do júna 2028. Muža policajti v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.
„Počas vyšetrovania policajti rovnako zistili, že muž má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá v Českej republike na 18 mesiacov,“ doplnila Krajčíková.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného, o ktorom rozhodoval súd.