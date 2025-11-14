< sekcia Regióny
V súvislosti s nehodou v Pečovskej Novej Vsi vedú trestné stíhanie
Autor TASR
Pečovská Nová Ves 14. novembra (TASR) - Trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia spáchaného v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví vedie polícia v súvislosti s tragickou dopravnou nehodou, ku ktorej došlo vo štvrtok (13. 11.) večer na železničnom priecestí v Pečovskej Novej Vsi v okrese Sabinov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, išlo o zrážku osobného auta a vlakovej súpravy na úseku trate v smere zo Sabinova do Lipian. „Vo vozidle sa nachádzali dve osoby, 27-ročný muž na mieste zraneniam podľahol, 60-ročný muž utrpel vážne zranenia. Rušňovodič nebol pod vplyvom alkoholu, čo preukázal negatívny výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky,“ povedala Ligdayová.
