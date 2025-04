V súvislosti s nehodou v Spišskom Podhradí stále nepadlo obvinenie

Spišské Podhradie 7. apríla (TASR) - V nedeľu (6. 4.) uplynul rok od tragickej dopravnej nehody v Spišskom Podhradí, pri ktorom prišli o život tri mladé dievčatá. V prípade tragickej udalosti doposiaľ nepadlo obvinenie. Pre TASR to potvrdila krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že vyšetrovanie stále prebieha.



„V prípade tragickej dopravnej nehody bolo vykonaných množstvo procesných úkonov, výsluchy poškodených, svedkov, boli zabezpečené znalecké posudky z odboru zdravotníctva, odvetvia súdneho lekárstva a odvetvia úrazovej chirurgie. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie voči konkrétnej osobe, keďže ešte nebol vypracovaný znalecký posudok z odvetvia cestnej dopravy,“ zdôvodnila Ligdayová.



Pri príležitosti smutného výročia sa v pondelok o 17.00 h v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule uskutoční výročná svätá omša, ktorú bude celebrovať spišský diecézny biskup František Trstenský. Pamiatku Lucie, Sofie a Kataríny si vo štvrtok (10. 4.) pripomenú aj na koncerte pod názvom Pamätný deň bielych ruží v skanzene pod Ľubovnianskym hradom. Od 17.00 h na ňom budú účinkovať Sima Magušinová, Dominika Gurbaľová a detský spevácky zbor pod vedením Marcely Petriľákovej zo Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča.



Miesto tragédie pri Spišskej Kapitule chce mesto Spišské Podhradie v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) upraviť na autobusovú zastávku. Vzniknúť tam má tiež pietne miesto. Primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta pre TASR potvrdil, že úpravy zrealizujú ešte v tomto roku. „Čo sa týka zastávky, chodníka a priechodu pre chodcov, v tomto prípade už máme právoplatné stavebné povolenie aj povolenie na výrub stromov. Prešlo to už aj cez zastupiteľstvo PSK,“ uviedol. Mesto chce tiež vybudovať výjazdovú komunikáciu z parkoviska nad Spišskou Kapitulou. Na tento projekt však zatiaľ podľa primátora stále hľadajú externé zdroje.



Nehoda sa stala 6. apríla 2024 ráno, keď sa náhle pohol autobus, z ktorého vystupovali veriaci a prišiel do kontaktu s desiatimi z nich. Dve dievčatá zahynuli na mieste, jedna podľahla zraneniam v spišskonovoveskej nemocnici. Účastníci nehody smerovali na diecézne stretnutie mládeže v Spišskej Kapitule.