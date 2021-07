V súvislosti s protestom pred NR SR obvinili 40-ročnú ženu

Na archívnej snímke protestujúci pred vstupnými dverami do budovy Národnej rady (NR) SR v Bratislave 23. júla 2021. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 26. júla (TASR) - V súvislosti s piatkovým (23. 7.) protestom pred Národnou radou SR v Bratislave obvinila polícia 40-ročnú Annu F. z Nitrianskeho kraja pre trestný čin útoku na verejného činiteľa. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková. Policajti preveria na audiovizuálnych záznamoch aj ďalšie prípadné protiprávne konania.uviedla hovorkyňa. Polícia označuje piatkový protest pred parlamentom ako neoznámené a spontánne verejné zhromaždenie.Bratislavská mestská časť Staré Mesto pre TASR uviedla, že verejné zhromaždenie jej nahlásili v súlade so zákonom na piatok od 8.00 do 14.00 h, avšak na Zámockej ulici – pri hradnom múre tak, aby bola zachovaná 50-metrová vzdialenosť od budovy Národnej rady SR. To, že sa protestujúci dostali až pred vchodové dvere do parlamentu bolo podľa samosprávy v rozpore so zákonom o zhromažďovacom práve.Pred parlamentom od piatka rána protestovali stovky ľudí proti opatreniam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a proti novele, podľa ktorej by sa malo pri tvorbe opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz, a teda tých, ktorí sú zaočkovaní či negatívne testovaní. Najväčšia účasť demonštrantov bola počas piatka a soboty (24. 7.). V nedeľu (25. 7.) protestovalo niekoľko desiatok ľudí a v pondelok bola pred parlamentom už len malá skupina demonštrantov.Začiatok protestu v piatok ráno sprevádzali potýčky protestujúcich s políciou či novinármi. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) označil za fatálne zlyhanie polície a jej šéfa Petra Kovaříka, že sa demonštrujúci dostali až pred vstupné dvere do parlamentu a proti nim stálo len pár policajtov. Kovařík reagoval, že postup bratislavskej polície preverí kontrola.