V súvislosti s rastom cien energií pripravuje Očová viacero opatrení

Očová 28. septembra (TASR) – V súvislosti s rastom cien energií pripravuje obec Očová v Zvolenskom okrese viacero opatrení. Sú to napríklad obmedzenie verejného osvetlenia v uliciach i v parkoch. TASR to potvrdila prednostka očovského obecného úradu Janka Holíková.



Pripomenula, že v súčasnosti samospráva zatiaľ nepociťuje dosah energetickej krízy. Vďaka súťaži má totiž elektrinu do konca roka a plyn do júna 2023. Podľa nej sa však obec pripravuje na obstarávanie energií na ďalšie obdobie. "Určite budeme musieť aj pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 počítať s nárastom cien energií," podotkla.



Ako dodala, obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Mateja Bela Funtíka, Základnej umeleckej školy, Domova seniorov Dolinka a Obecných služieb Očová. "Bude to náročné s dosahom na zabezpečovanie základných úloh obce, hlavne čo sa týka verejného osvetlenia a údržby budov," zdôraznila s tým, že v súčasnosti už vydali pokyn na zníženie teploty vo vykurovaných objektoch. "Pri ležiacich klientoch domova seniorov je však obmedzovanie nemysliteľné," pripustila.



Prednostka zhrnula, že po zvýšení cien energií plánuje obec obmedziť svietenie verejného osvetlenia s výlukou od 0.00 do 3.00 h i vypnúť osvetlenie v parkoch. "Na svietenie v objektoch je pokyn, aby sa svietilo len v miestnostiach, kde sú zamestnanci alebo žiaci," spresnila. "Veríme, že štát pomôže hlavne s dofinancovaní škôl a školských zariadení s ohľadom na nárast cien energií," informovala a doplnila, že samospráva očakáva aj zvýšenie dotácie od štátu na klientov domovov sociálnych služieb.