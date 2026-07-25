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V súvislosti s rekonštrukciou cesty v Košiciach dôjde k zmene dopravy
Podľa hovorcu sa mesto pustilo do opráv ciest počas letných prázdnin, keď sa očakáva menší nápor na dopravu.
Autor TASR
Košice 25. júla (TASR) - V súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou ulice Protifašistických bojovníkov v košickej mestskej časti Staré Mesto dôjde od nedele (26. 7.) k zmene organizácie dopravy. V pondelok (27. 7.) sa začnú práce v úseku od budovy Východoslovenskej energetiky (VSE) po križovatku s ulicou Senný trh v smere na Námestie osloboditeľov. TASR o tom informoval hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík.
Podľa hovorcu sa mesto pustilo do opráv ciest počas letných prázdnin, keď sa očakáva menší nápor na dopravu. „Práce budú zahŕňať odfrézovanie krytu vozovky a realizáciu nových asfaltových vrstiev. Zároveň sa výškovo upravia poklopy šácht,“ uviedol s tým, že náklady na stavebné práce sú na úrovni 100.000 eur a financované sú z rozpočtu mesta.
Havarijný stav vozovky a výmenu asfaltového krytu v úseku od VSE po Drevný trh - v pravom jazdnom pruhu a v priestore autobusovej zastávky Jakabov palác - začnú obnovovať v pondelok. Doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu a otvorený bude aj odbočovací pruh na Staničné námestie. Počas realizácie tejto etapy bude vypnutá cestná svetelná signalizácia.
Uzavretá má byť podľa hovorcu aj časť ulice Protifašistických bojovníkov od Mlynskej ulice, z Protifašistických bojovníkov sa vodiči nedostanú ani na ulicu Drevný trh. Zároveň vodiči nebudú môcť odbočiť z Rooseveltovej doľava na Protifašistických bojovníkov ani z Protifašistických bojovníkov doľava na Rooseveltovu.
Podľa vedenia mesta sa počas prác otestuje nízkoteplotný asfalt, ktorý má zhruba o 50 stupňov nižšiu teplotu ako klasický. Má ísť o ekologickejší spôsob, menšiu spotrebu energie či nižšie emisie. „Zároveň sa s ním lepšie pracuje, pri kladení sa tvorí menej výparov a dymu, a tým, že rýchlejšie chladne, sa urýchľuje aj realizácia opráv,“ povedal primátor Jaroslav Polaček.
Mesto tiež upozorňuje, že autobusová zastávka Jakabov palác v smere na Námestie osloboditeľov nebude obsluhovaná. „Linky číslo 16, 21, 23, 24, 25, 30, 38, 71, 72, N1, N2, N3, N4, N6 a N7 budú zastavovať na električkovej zastávke Senný trh. Linky číslo 17, 19 a 33 v tomto smere vynechajú zastávku Jakabov palác a budú pokračovať priamo na zastávku Palackého,“ objasnil hovorca mesta a dodal, že oprava cesty by mala byť podľa plánu ukončená do začiatku školského roka.
Podľa hovorcu sa mesto pustilo do opráv ciest počas letných prázdnin, keď sa očakáva menší nápor na dopravu. „Práce budú zahŕňať odfrézovanie krytu vozovky a realizáciu nových asfaltových vrstiev. Zároveň sa výškovo upravia poklopy šácht,“ uviedol s tým, že náklady na stavebné práce sú na úrovni 100.000 eur a financované sú z rozpočtu mesta.
Havarijný stav vozovky a výmenu asfaltového krytu v úseku od VSE po Drevný trh - v pravom jazdnom pruhu a v priestore autobusovej zastávky Jakabov palác - začnú obnovovať v pondelok. Doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu a otvorený bude aj odbočovací pruh na Staničné námestie. Počas realizácie tejto etapy bude vypnutá cestná svetelná signalizácia.
Uzavretá má byť podľa hovorcu aj časť ulice Protifašistických bojovníkov od Mlynskej ulice, z Protifašistických bojovníkov sa vodiči nedostanú ani na ulicu Drevný trh. Zároveň vodiči nebudú môcť odbočiť z Rooseveltovej doľava na Protifašistických bojovníkov ani z Protifašistických bojovníkov doľava na Rooseveltovu.
Podľa vedenia mesta sa počas prác otestuje nízkoteplotný asfalt, ktorý má zhruba o 50 stupňov nižšiu teplotu ako klasický. Má ísť o ekologickejší spôsob, menšiu spotrebu energie či nižšie emisie. „Zároveň sa s ním lepšie pracuje, pri kladení sa tvorí menej výparov a dymu, a tým, že rýchlejšie chladne, sa urýchľuje aj realizácia opráv,“ povedal primátor Jaroslav Polaček.
Mesto tiež upozorňuje, že autobusová zastávka Jakabov palác v smere na Námestie osloboditeľov nebude obsluhovaná. „Linky číslo 16, 21, 23, 24, 25, 30, 38, 71, 72, N1, N2, N3, N4, N6 a N7 budú zastavovať na električkovej zastávke Senný trh. Linky číslo 17, 19 a 33 v tomto smere vynechajú zastávku Jakabov palác a budú pokračovať priamo na zastávku Palackého,“ objasnil hovorca mesta a dodal, že oprava cesty by mala byť podľa plánu ukončená do začiatku školského roka.