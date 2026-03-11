< sekcia Regióny
V súvislosti s rozšírením cesty v Poprade podali návrh na vyvlastnenie
Pri rozšírení cesty I/66 pri akvaparku pritom SSC využije alternatívne riešenie.
Autor TASR
oprad 11. marca (TASR) - V súvislosti s rozšírením cesty I/66 na Štefánikovej ulici v Poprade Slovenská správa ciest (SSC) podala v niektorých prípadoch návrh na vyvlastnenie alebo obmedzenie vlastníckeho práva. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa SSC Jana Lukáčová s tým, že s niektorými vlastníkmi dotknutých pozemkov už uzatvorili zmluvy.
„V rámci majetkovo-právneho vyrovnania potrebných pozemkov boli vlastníkom pozemkov dotknutých stavbou zaslané návrhy kúpnych a nájomných zmlúv. Časť vlastníkov ponuku prijala, teda uzatvorila so SSC kúpnu alebo nájomnú zmluvu. V prípadoch, keď nedošlo k uzatvoreniu zmluvy, SSC podala návrh na vyvlastnenie alebo obmedzenie vlastníckeho práva na Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Prešov,“ uviedla Lukáčová. Príslušné konania do dnešného dňa podľa nej ukončené neboli.
Pri rozšírení cesty I/66 pri akvaparku pritom SSC využije alternatívne riešenie. Dôvodom je, že sa správe nepodarilo dohodnúť na vyrovnaní jednej z nehnuteľností, ktorá tvorí prekážku stavby. Chodník, ktorý mal pôvodne viesť na mieste tejto nehnuteľnosti, tak bude vedený inou trasou.
Zatiaľ však nie je jasné, kedy sa stavebné práce začnú, ani ako dlho potrvajú. „Podľa dohovoru z minulých rokov pri rozširovaní cesty SSC pripraví dokumentáciu až po stavebné povolenie a samotné stavebné práce budú realizovať Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v rámci svojho projektu. Práce na získaní stavebného povolenia zatiaľ bežia v súlade s harmonogramom ŽSR,“ dodala Lukáčová.
Rozšírenie hlavnej trasy cez mesto Poprad súvisí s modernizáciou železničnej trate a predovšetkým mosta, popod ktorý cesta vedie. Cesta I/66 by sa mala v plnom rozsahu rozšíriť na štvorpruhovú. Do budúcna by sa vďaka tomu mal odstrániť dopravný lievik, na ktorom sa viackrát denne tvorili kolóny. Pre obnovu železničného mosta je aktuálne doprava v tejto časti mesta uzavretá a vodiči i chodci tak musia využívať viaceré obchádzky. Obnova i dopravné obmedzenie predbežne potrvá do konca roka.
