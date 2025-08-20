< sekcia Regióny
V súvislosti s útokom v Bánovciach nad Bebravou obvinili muža z vraždy
Vyšetrovateľ spracoval na obvineného podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby a spisový materiál odovzdal prokurátorovi na ďalšie konanie.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 20. augusta (TASR) - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil v súvislosti s nedeľným (17. 8.) incidentom v jednom z pohostinstiev v Bánovciach nad Bebravou 59-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Obvinený tam zaútočil na 51-ročného muža. TASR o tom v stredu informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
„Obvinený v nedeľu vo večerných hodinách v pohostinstve v Bánovciach nad Bebravou po predchádzajúcej slovnej hádke a pod vplyvom alkoholu fyzicky napadol 51-ročného poškodeného. Muž pristúpil k poškodenému a presne nestotožneným ostrým predmetom, pravdepodobne kuchynským nožom mu spôsobil viaceré bodnorezné poranenia v hornej časti tela,“ pripomenula Krajčíková.
V dôsledku toho podľa nej poškodený spadol na zem, pričom v ďalších útokoch obvinenému zabránili svedkovia udalosti. „Poškodenému privolali rýchlu zdravotnú pomoc a hospitalizovali ho v nemocnici,“ doplnila.
Vyšetrovateľ spracoval na obvineného podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby a spisový materiál odovzdal prokurátorovi na ďalšie konanie. „Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov,“ dodala Krajčíková.
