Streda 20. august 2025
V súvislosti s útokom v Bánovciach nad Bebravou obvinili muža z vraždy

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Vyšetrovateľ spracoval na obvineného podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby a spisový materiál odovzdal prokurátorovi na ďalšie konanie.

Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 20. augusta (TASR) - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil v súvislosti s nedeľným (17. 8.) incidentom v jednom z pohostinstiev v Bánovciach nad Bebravou 59-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Obvinený tam zaútočil na 51-ročného muža. TASR o tom v stredu informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.

„Obvinený v nedeľu vo večerných hodinách v pohostinstve v Bánovciach nad Bebravou po predchádzajúcej slovnej hádke a pod vplyvom alkoholu fyzicky napadol 51-ročného poškodeného. Muž pristúpil k poškodenému a presne nestotožneným ostrým predmetom, pravdepodobne kuchynským nožom mu spôsobil viaceré bodnorezné poranenia v hornej časti tela,“ pripomenula Krajčíková.

V dôsledku toho podľa nej poškodený spadol na zem, pričom v ďalších útokoch obvinenému zabránili svedkovia udalosti. „Poškodenému privolali rýchlu zdravotnú pomoc a hospitalizovali ho v nemocnici,“ doplnila.

Vyšetrovateľ spracoval na obvineného podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby a spisový materiál odovzdal prokurátorovi na ďalšie konanie. „Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov,“ dodala Krajčíková.
