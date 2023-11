V súvislosti s vraždou v okrese Bardejov obvinili 25-ročnú ženu

Prešov 27. novembra (TASR) - V súvislosti s tragickou udalosťou, ku ktorej došlo v piatok (24. 11.) dopoludnia v jednej z obcí v okrese Bardejov, polícia obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy v časti dokonanom a v časti spáchanom v štádiu pokusu 25-ročnú ženu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Ako povedala, došlo k napadnutiu 82-ročnej ženy a 86-ročného muža. Útok bol podľa hovorkyne natoľko závažný, že žena zraneniam podľahla, muž je hospitalizovaný v nemocnici.



"Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove sa prípadom začal okamžite zaoberať, bolo začaté trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy v časti dokonanom a v časti spáchanom v štádiu pokusu. Po tomto čine bola zadržaná osoba podozrivá zo spáchania skutku, išlo o 25-ročnú ženu, ktorá bola umiestnená do cely policajného zaistenia," uviedla Ligdayová.



Následne ju na základe dôkazov obvinili z tohto zločinu. Vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej do väzby.



Súd v nedeľu (26. 11.) rozhodol o jej väzobnom stíhaní. "Obvinená bola sudcom pre prípravné konanie Okresného súdu (OS) Prešov vypočutá dňa 26. novembra na základe návrhu prokurátora Krajskej prokuratúry v Prešove na jej väzobné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v časti dokonanom a v časti spáchanom v štádiu pokusu a následne vzatá do takzvanej útekovej a preventívnej väzby," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.



Ako povedala, proti rozhodnutiu OS Prešov podala obhajkyňa obvinenej sťažnosť a vo veci tak rozhodne krajský súd.